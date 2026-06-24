रिम्स में CID की दबिश, एडमिशन में हुई अनियमितताओं की जांच शुरू
एडमिशन में हुई गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद झारखंड CID की एक टीम RIMS पहुंची. टीम डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही है.
Published : June 24, 2026 at 1:08 PM IST
रांची : राजधानी रांची के रिम्स में मेडिकल सीट अलॉटमेंट में हुई अनियमितताओं की जांच सीआईडी ने शुरू कर दी है. बुधवार को सीआईडी की एक बड़ी टीम जांच के लिए रिम्स पहुंची और डीन कार्यालय सहित कई स्थानों पर कागजात खंगाल रही है.
सीआईडी अधिकारियों के मुताबिक, नामांकन और टेंडर में हुई गड़बड़ियों को लेकर यह जांच की जा रही है. यह कार्रवाई पिछले वर्ष (सत्र) में हुए एडमिशन से जुड़ी गंभीर गड़बड़ियों और शिकायतों को लेकर की जा रही है.
मिली जानकारी के अनुसार, पिछले शैक्षणिक सत्र में रिम्स में हुए कुछ एडमिशन को लेकर गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज कराई गई थीं. इन शिकायतों में नियमों को ताक पर रखकर अयोग्य छात्रों को दाखिला देने के आरोप हैं. शुरुआती जांच में मामले को गंभीर पाते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर सीआईडी ने इसका जिम्मा संभाला और आज यह बड़ी कार्रवाई की.
स्वास्थ मंत्री ने दी जानकारी
मामले को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने बताया कि एडमिशन के लिए हुई काउंसलिंग में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी. मंत्री के अनुसार, उन्हें यह जानकारी मिली थी कि काउंसलिंग के दौरान फर्जी कागजात जमा किए गए थे. जिसके बाद उन्होंने इसके लिए सभी मेडिकल कालेजों की जांच की सिफारिश की थी.
यह भी पढ़ें:
रिम्स कैंटीन में खाना के साथ मिले अंडे खाने से मरीज सहित कई लोग बीमार, जांच के लिए प्रबंधन ने बनाई कमेटी
रिम्स में MBBS से लेकर सुपर स्पेशियलिटी कोर्स तक में सीटें बढ़ाने की तैयारी! अपर मुख्य सचिव ने प्रस्ताव तैयार करने का दिया निर्देश
रिम्स में MBBS से लेकर PG तक हर बैच में कुछ स्टूडेंट्स गुजर रहे डिप्रेशन से, सुसाइड केस के बाद डीन का चौंकाने वाला बयान