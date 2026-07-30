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JPSC परीक्षा अनियमितता मामले में CID की बड़ी कार्रवाई, चयनित अभ्यर्थी सुमन सौरभ गिरफ्तार

झारखड़ सीआईडी ने कार्रवाई करते हुए हजारीबाग से चयनित अभ्यर्थी सुमन सौरभ को गिरफ्तार किया है.

Criminal Investigation Department, Jharkhand
अपराध अनुसंधान विभाग, झारखंड (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 30, 2026 at 8:14 PM IST

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रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही झारखड़ सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारीबाग से चयनित अभ्यर्थी सुमन सौरभ को गिरफ्तार किया है.

क्या है पूरा मामला

झारखंड सीआईडी की टीम ने झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2025 (विज्ञापन संख्या-01/2026) की प्रारंभिक परीक्षा में चयनित एक अभ्यर्थी सुमन सौरभ को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी हजारीबाग पुलिस की सहायता से की गई है. सीआईडी के मुताबिक, जेपीएससी परीक्षा अनियमितता से जुड़े सीआईडी थाना कांड संख्या 16/2026 की जांच के दौरान यह कार्रवाई की गई है. जांच में यह सामने आया कि अभ्यर्थी ने कथित तौर पर अनुचित तरीके से परीक्षा उत्तीर्ण किया था, गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

अभ्यर्थी ने खुद स्वीकार किया अपराध

जांच में यह भी सामने आया है कि सुमन सौरभ ने कथित रूप से अनुचित तरीका अपनाकर प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी. इसी आधार पर सीआईडी ने उसे गिरफ्तार किया है. पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने अपराध को स्वीकार भी कर लिया है हालांकि, सीआईडी ने साफ किया है कि आरोपी के पास से OMR शीट की कार्बन कॉपी बरामद नहीं हुई है.

इसके बावजूद अन्य उपलब्ध साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है. सीआईडी अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि परीक्षा में कथित गड़बड़ी का पूरा तंत्र कैसे काम कर रहा था और इसमें अन्य कौन-कौन लोग शामिल थे?

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चयनित अभ्यर्थी सुमन सौरभ गिरफ्तार
SUMAN SAURABH FROM HAZARIBAG
JPSC परीक्षा अनियमितता मामला
CANDIDATE SUMAN SAURABH ARRESTED
SELECTED CANDIDATE ARRESTED

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