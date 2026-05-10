सीआईडी ने करोड़ों की ठगी करने वाले साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार, मिर्जापुर गैंग आया सामने!

सीआईडी ने करोड़ों की ठगी करने वाले साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार, मिर्जापुर गैंग आया सामने!
झारखंड सीआईडी ने उत्तर प्रदेश से साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है.
Published : May 10, 2026 at 7:32 PM IST
रांचीः झारखंड सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच टीम ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में छापेमारी कर 8:52 करोड रुपए की ठगी करने में शामिल साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है. साइबर अपराधियों ने ट्रेडिंग के धंधे में दोगना मुनाफा देने का लालच देकर पीड़ित को ठगी का शिकार बनाया था.
व्हाट्सएप के माध्यम से फंसाया था जाल में
सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार साइबर अपराधियों ने शख्स को वाट्सएप के माध्यम से फॉरेक्स ट्रेडिंग में अधिक लाभ का प्रलोभन देकर फस्प्रो ग्रुप पी नाम के वाट्सएप ग्रुप में जोड़ा था. साथ ही विभिन्न तिथियों में FXPROGROUP-ec. नामक Website के माध्यम से अलग-अलग बैंक खाताओं में निवेश के नाम पर पैसे जमा करवाये गये.
शुरुआत में फर्जी लाभ दिखाकर साइबर अपराधी ने शख्स को अपने भरोसे में ले लिया. लेकिन धीरे-धीरे साइबर अपराधियों ने उससे 8.52 करोड़ की ठगी कर डाली. जांच में यह बात सामने आई की वो प्लेटफॉर्म फर्जी एवं साइबर ठगी का मध्यम था, जिसके द्वारा वादी से कुल लगभग ₹8.52 करोड़ की धोखाधड़ी की गई.
इस मामले में अपराध अनुसंधान विभाग, झारखंड रांची अंतर्गत साइबर क्राइम थाना कांड संख्या 27/26 दिनांक 10.03.2020 70 318(2)/318(3)/318(4)/319(2)/338(2)/350(3)/338/340(2)/61(2) BNS एवं (बी)/(सी)/66 (डी) आईटी एक्ट में बादी द्वारा दिए गये लिखित आवेदन के आधार पर काण्ड दर्ज किया गया.
एक आरोपी गिरफ्तार
सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार उस कांड में अनुसंधान के क्रम में संलिप्तता के बिंदु पर अनुसंधान करते हुए वारदात में संलिप्त एक साइबर अपराधी को मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार साइबर अपराधी का नाम बृजेश सिंह है. इसके पास से कांड से संबंधित मोबाइल फोन, सिम कार्ड, डेबिट कार्ड और चेक बुक बरामद किया गया है.
इस अपराध शैली से बचने का तरीका
ठगी के आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा इस तरह के ठगी से बचने के उपाय भी बताए गए हैं.
- Whatsapp/Telegram/Google Ads के माध्यम से भेजे जाने वाले Investment Offer से संबंधित Advertisement के लिंक पर क्लिक न करे न ही लिंक के माध्यम से किसी Web Portal Application पर Register करें.
- Lovestment के नाम Whatsapp, Telegram के माध्यम से मिलने वाले Rank Account/LIPI ID में पैसे जमा न करें.
- Investment के लिये सरकार द्वारा अधिकृत Application पर ही निवेश करे तथा निवेश करने से पहले उसके सबंध पूरी जानकारी प्राप्त कर के ही निवेश प्रारंभ करें.
- अगर आप किसी फ्रॉड के शिकार हो गए हैं तो इसकी शिकायत Cyber Helpline No- 1930 या Website https://www.cybercrime.gov.in पर दर्ज करें. साथ ही इसकी लिखित शिकायत अपने नजदीकी थाना या Cyber Cell Cyber Crime Police Station में करें.
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