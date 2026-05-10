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सीआईडी ने करोड़ों की ठगी करने वाले साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार, मिर्जापुर गैंग आया सामने!

रांचीः झारखंड सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच टीम ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में छापेमारी कर 8:52 करोड रुपए की ठगी करने में शामिल साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है. साइबर अपराधियों ने ट्रेडिंग के धंधे में दोगना मुनाफा देने का लालच देकर पीड़ित को ठगी का शिकार बनाया था.

व्हाट्सएप के माध्यम से फंसाया था जाल में

सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार साइबर अपराधियों ने शख्स को वाट्सएप के माध्यम से फॉरेक्स ट्रेडिंग में अधिक लाभ का प्रलोभन देकर फस्प्रो ग्रुप पी नाम के वाट्सएप ग्रुप में जोड़ा था. साथ ही विभिन्न तिथियों में FXPROGROUP-ec. नामक Website के माध्यम से अलग-अलग बैंक खाताओं में निवेश के नाम पर पैसे जमा करवाये गये.

शुरुआत में फर्जी लाभ दिखाकर साइबर अपराधी ने शख्स को अपने भरोसे में ले लिया. लेकिन धीरे-धीरे साइबर अपराधियों ने उससे 8.52 करोड़ की ठगी कर डाली. जांच में यह बात सामने आई की वो प्लेटफॉर्म फर्जी एवं साइबर ठगी का मध्यम था, जिसके द्वारा वादी से कुल लगभग ₹8.52 करोड़ की धोखाधड़ी की गई.

इस मामले में अपराध अनुसंधान विभाग, झारखंड रांची अंतर्गत साइबर क्राइम थाना कांड संख्या 27/26 दिनांक 10.03.2020 70 318(2)/318(3)/318(4)/319(2)/338(2)/350(3)/338/340(2)/61(2) BNS एवं (बी)/(सी)/66 (डी) आईटी एक्ट में बादी द्वारा दिए गये लिखित आवेदन के आधार पर काण्ड दर्ज किया गया.

एक आरोपी गिरफ्तार