डिजिटल अरेस्ट कर 30 लाख की ठगी, साइबर अपराधी जयपुर से गिरफ्तार

रांचीः झारखंड सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने राजस्थान में छापेमारी कर डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले एक अपराधी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है. साइबर अपराधी ने ईडी के नाम पर फर्जी तरीके से एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 30 लाख रुपये की ठगी को अंजाम दिया था.

क्या है पूरा मामला

झारखंड सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा डिजिटल धोखाधड़ी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए राजस्थान के जयपुर के निवासी साइबर ठग योगेसग सिंह सिसोदिया को गिरफ्तार किया है. सीआईडी के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आरोपी पर आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120B और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार शिकायतकर्ता के साथ करीब 30 लाख रुपये की साइबर ठगी की गई थी. सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार पूरा मामला रांची के एक पीड़ित से संबंधित है. जिसे डिजिटल अरेस्ट के बहाने 30 लाख रुपए ठगी का शिकार बनाया था. साइबर अपराधियों ने ईडी के नाम पर पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट के बहाने धमकाया और पंजाब नेशनल बैंक के खाते में 30 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए.

डिजिटल फुटप्रिंट खंगाल सीआईडी पहुंची जयपुर

पीड़ित ने सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच थाना में साल 2024 के अप्रैल महीने में ठगी से संबंधित एफआईआर दर्ज करवाया था. डिजिटल फुटप्रिंट के सहारे की गई जांच में यह रकम जिस खाते में गई, वह योगेश सिंह सिसोदिया का निकला. जिसके बाद जयपुर (राजस्थान) की स्थानीय पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया गया.