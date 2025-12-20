ETV Bharat / state

डिजिटल अरेस्ट कर 30 लाख की ठगी, साइबर अपराधी जयपुर से गिरफ्तार

झारखंड सीआईडी की साइबर टीम ने जयपुर से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है.

Jharkhand CID arrested cyber criminal from Jaipur involved in case of fraud through digital arrest
गिरफ्तार साइबर अपराधी की तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 20, 2025 at 4:31 PM IST

रांचीः झारखंड सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने राजस्थान में छापेमारी कर डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले एक अपराधी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है. साइबर अपराधी ने ईडी के नाम पर फर्जी तरीके से एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर 30 लाख रुपये की ठगी को अंजाम दिया था.

क्या है पूरा मामला

झारखंड सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा डिजिटल धोखाधड़ी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए राजस्थान के जयपुर के निवासी साइबर ठग योगेसग सिंह सिसोदिया को गिरफ्तार किया है. सीआईडी के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आरोपी पर आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120B और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था.

सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार शिकायतकर्ता के साथ करीब 30 लाख रुपये की साइबर ठगी की गई थी. सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार पूरा मामला रांची के एक पीड़ित से संबंधित है. जिसे डिजिटल अरेस्ट के बहाने 30 लाख रुपए ठगी का शिकार बनाया था. साइबर अपराधियों ने ईडी के नाम पर पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट के बहाने धमकाया और पंजाब नेशनल बैंक के खाते में 30 लाख रुपए ट्रांसफर करवा लिए.

डिजिटल फुटप्रिंट खंगाल सीआईडी पहुंची जयपुर

पीड़ित ने सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच थाना में साल 2024 के अप्रैल महीने में ठगी से संबंधित एफआईआर दर्ज करवाया था. डिजिटल फुटप्रिंट के सहारे की गई जांच में यह रकम जिस खाते में गई, वह योगेश सिंह सिसोदिया का निकला. जिसके बाद जयपुर (राजस्थान) की स्थानीय पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया गया.

कई ठगी के मामलों में है आरोपी

सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार गिरफ्तार आरोपी योगेश सिंह सिसोदिया डिजिटल अरेस्ट से जुड़े साइबर क्राइम नेटवर्क के कई दूसरे धोखाधड़ी के मामलों में भी शामिल रहा है. इनमें से अधिकांश मामले डिजिटल अरेस्ट के ही है. सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार पूरे मामले की तपती आगे भी जारी है ताकि डिजिटल अरेस्ट के पैसों से लाभ कमाने वाले अन्य साइबर अपराधी, उनके हैंडलर और म्युल बैंक खातों की पहचान की जा सके.

सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित नेशनल साइबर क्राईम रिर्पोटिंग पोर्टल के माध्यम से जो जानकारी मिली है. उसके अनुसार गिरफ्तार योगेंद्र सिसोदिया के खिलाफ डिजिटल अरेस्ट के 10 शिकायतें पाई गई हैं.

