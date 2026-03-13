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डिजिटल अरेस्ट केस में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, झारखंड से तीन गिरफ्तार

रिपोर्ट-प्रशांत कुमार.

रांचीः डिजिटल अरेस्ट कर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को झारखंड सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है. तीनों साइबर अपराधियों को जमशेदपुर के विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया है.

38 लाख रुपये से अधिक का है ठगी का मामला

सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच ने डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से 38 लाख से ज्यादा ठगी करने वाले तीन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. सीआईडी साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज के अनुसार अपराध अनुसंधान विभाग, झारखंड, रांची अंतर्गत साइबर क्राइम थाना कांड संख्या 24/26 दिनांक 27.02.2026 धारा 318 (2), 318(3), 318(4), 319(2), 336(2), 336 (3), 338, 3400, 615 BNS एवं ८० (बी), 06 (सी) (ही) आईटी एक्ट में वादी द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर दर्ज किया गया था.

डिजिटर अरेस्ट के बहाने की थी धोखाधड़ी

यह मामला झारखंड के एक पीड़ित से संबंधित है, जिसे डिजिटल अरेस्ट के बहाने धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया था. ठगों ने खुद को केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों का अधिकारी बताकर डराया-धमकाया और पीड़ित से विभिन्न बैंक खाताओं में 38,62.982 रुपये (अड़तीस लाख बासठ हजार नौ सौ बेरासी) ट्रांसफर करवा लिया. जांच के दौरान साइबर क्राइम थाना, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखंड, रांची ने डिजिटल फुटप्रिंट्स का पता लगाते हुए इस मामले में तीन आरोपियों को जमशेदपुर के घाटशिला और कदमा थाना की सक्रिय सहायता से गिरफ्तार किया गया है.

इनकी हुई गिरफ्तारी