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डिजिटल अरेस्ट केस में सीआईडी की बड़ी कार्रवाई, झारखंड से तीन गिरफ्तार

झारखंड में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को सीआईडी की टीम ने गिरफ्तार किया है.

Digital Arrest Case in Jharkhand
गिरफ्तार साइबर ठग. (कोलाज इमेज-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 13, 2026 at 6:48 PM IST

3 Min Read
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रिपोर्ट-प्रशांत कुमार.

रांचीः डिजिटल अरेस्ट कर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के तीन सदस्यों को झारखंड सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है. तीनों साइबर अपराधियों को जमशेदपुर के विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया गया है.

38 लाख रुपये से अधिक का है ठगी का मामला

सीआईडी की साइबर क्राइम ब्रांच ने डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से 38 लाख से ज्यादा ठगी करने वाले तीन साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है. सीआईडी साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज के अनुसार अपराध अनुसंधान विभाग, झारखंड, रांची अंतर्गत साइबर क्राइम थाना कांड संख्या 24/26 दिनांक 27.02.2026 धारा 318 (2), 318(3), 318(4), 319(2), 336(2), 336 (3), 338, 3400, 615 BNS एवं ८० (बी), 06 (सी) (ही) आईटी एक्ट में वादी द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर दर्ज किया गया था.

डिजिटर अरेस्ट के बहाने की थी धोखाधड़ी

यह मामला झारखंड के एक पीड़ित से संबंधित है, जिसे डिजिटल अरेस्ट के बहाने धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया था. ठगों ने खुद को केंद्रीय प्रवर्तन एजेंसियों का अधिकारी बताकर डराया-धमकाया और पीड़ित से विभिन्न बैंक खाताओं में 38,62.982 रुपये (अड़तीस लाख बासठ हजार नौ सौ बेरासी) ट्रांसफर करवा लिया. जांच के दौरान साइबर क्राइम थाना, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखंड, रांची ने डिजिटल फुटप्रिंट्स का पता लगाते हुए इस मामले में तीन आरोपियों को जमशेदपुर के घाटशिला और कदमा थाना की सक्रिय सहायता से गिरफ्तार किया गया है.

इनकी हुई गिरफ्तारी

  • रोहित कुमार जैन, पो०+थाना घाटशिला, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड.
  • संजीव कुमार मिश्रा, पो०+थाना-कदमा, जिला-पूर्वी सिंहभूम झारखंड.
  • लोकेश महतो, पो०+थाना-कदमा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, झारखंड.

साइबर क्राइम ब्रांच की जांच जारी

झारखंड सीआईडी के साइबर क्राइम ब्रांच के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पूरे मामले में आगे की जांच जारी है,ताकि अन्य लाभार्थियों, हैंडलरों और बैंक म्यूल खातों की पहचान की जा सके,जो इस गिरोह से जुड़े हैं.

इस अपराध शैली से बचने का तरीका

  • कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर "पैसे की मांग नहीं करती और न ही किसी का डिजिटल अरेस्ट करती है.
  • अज्ञात कॉलर्स द्वारा खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताकर दबाव डालने पर कभी भी पैसे ट्रांसफर न करें.
  • किसी भी साइबर धोखाधड़ी की सूचना तुरंत हेल्पलाइन 1930 पर दें या www-cybercrime.gov.in, (http://www-cybercrime-gov-in) पर शिकायत दर्ज कराएं.

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