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Special: JPSC-JSSC मामला में 31 गिरफ्तार, 200 से ज्यादा संदिग्ध रडार पर, जांच में खुल रहे घोटाले के नए राज

जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है. जांच में कई खुलासे हो रहे हैं. रिपोर्ट - प्रशांत कुमार.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2026 at 7:25 PM IST

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Updated : September 4, 2026 at 7:31 PM IST

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रांची: झारखंड में सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के मामलों की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, सलाखों के पीछे पहुंचने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है. सीआईडी के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस मामले में अब तक 31 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 200 से अधिक संदिग्ध रडार पर हैं.

जांच तेज

जेपीएससी-जेएसएससी मामलों की जांच कर रही सीआईडी की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है. जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े मामलों में अब तक कुल 31 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इनमें जेपीएससी से जुड़े मामले में 24 और जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले में सात गिरफ्तारियां शामिल हैं. जांच एजेंसी की कार्रवाई यहीं नहीं रुकी है. 200 से अधिक संदिग्ध और परीक्षा से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है, जबकि कुछ आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी चल रही है.

सीआईडी की जांच का दायरा अब परीक्षा कराने वाली एजेंसियों से लेकर आयोग के अधिकारियों, कर्मचारियों, बिचौलियों और कथित तौर पर पैसे देकर परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले अभ्यर्थियों तक पहुंच गया है. पूछताछ के दौरान सामने आ रही जानकारियों के आधार पर जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि परीक्षा प्रक्रिया में सेंध किस स्तर पर लगी और इसमें किस-किस की भूमिका रही.

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JPSC-JSSC परीक्षा घोटाला: गिरफ्तारी की पूरी टाइमलाइन

झारखंड में सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की जांच की आंच परीक्षा कराने वाली एजेंसी से जुड़े कर्मचारियों, आयोग के अधिकारियों, सफल अभ्यर्थियों सहित करीब 200 संदिग्ध लोगों तक पहुंच चुकी है. JPSC की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा और JSSC-CGL परीक्षा से जुड़े मामलों में सीआईडी की कार्रवाई लगातार जारी है. कार्रवाई की शुरुआत मास्टरमाइंड अभय तिवारी की गिरफ्तारी से हुई. उसके बाद से अब तक 31 आरोपियों को इस मामले में जेल भेजा जा चुका है.

अभय कुमार तिवारी की गिरफ्तारी से शुरुआत

जेपीएससी परीक्षा मामले में सीआईडी ने सबसे पहले 22 जुलाई को मास्टरमाइंड अभय कुमार तिवारी को गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के समय अभय गोड्डा के पोड़ैयाहाट में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर तैनात था. जांच में उसकी भूमिका सामने आने के बाद सीआईडी ने परीक्षा से जुड़े कथित नेटवर्क की पड़ताल तेज की, जिसके नतीजे में गिरफ्तारियों की संख्या दर्जनों पार हो गई.

अभय तिवारी की गिरफ्तारी के बाद जांच आगे बढ़ी और सीआईडी ने जेपीएससी की तत्कालीन डिप्टी परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी गुप्ता तथा परीक्षा कराने वाली एजेंसी टीडीपीएल (TSR Data Processing Pvt Ltd) से जुड़े रामवीर सिंह, मोहम्मद उस्मान और मोहम्मद इबाद समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया. इसके बाद 4 अगस्त को सीआईडी ने तीन और आरोपियों उमेश कुमार, बुद्धेश्वर भगत और रमेश कुमार को गिरफ्तार किया. इन गिरफ्तारियों के साथ ही जांच का दायरा परीक्षा प्रक्रिया को कथित तौर पर प्रभावित करने वाले अन्य लोगों तक बढ़ गया.

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5 अगस्त को पांच लोगों की गिरफ्तारी

4 अगस्त को तीन गिरफ्तारियों के बाद 5 अगस्त को एक ही दिन में सबसे ज्यादा पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया. इनमें रक्षक सिंह, उमाकांत उरांव, रोशन केरकेट्टा, मनोज कुमार और धर्मेंद्र कुमार शामिल थे. इनमें सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी रक्षक सिंह की थी, जो परीक्षा एजेंसी टीडीपीएल से जुड़ा हुआ है. उमाकांत उरांव, रोशन केरकेट्टा और मनोज कुमार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी थे, जबकि धर्मेंद्र कुमार पूर्व JPSC चेयरमैन के कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर चुका था.

10 अगस्त को सबसे बड़ी गिरफ्तारी: पूर्व JPSC चेयरमैन एल. खियांग्ते

मामले में सबसे बड़ी कार्रवाई 10 अगस्त को हुई, जब सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन और पूर्व मुख्य सचिव एल. खियांगते को गिरफ्तार किया. इस गिरफ्तारी के बाद सीआईडी की जांच और हाई-प्रोफाइल हो गई. जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल. खियांग्ते पर आरोप है कि परीक्षा संचालन से जुड़े फैसलों में नियमों की अनदेखी कर एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को काम दिए जाने और कथित आर्थिक लेन-देन में उनकी भूमिका सामने आई है.

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जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते (Etv Bharat)

18 अगस्त को अभय तिवारी की पत्नी और भाई गिरफ्तार

जांच आगे बढ़ने के बाद सीआईडी ने 18 अगस्त को अभय कुमार तिवारी की पत्नी सुषमा कुमारी और भाई अक्षय कुमार तिवारी को गिरफ्तार किया. जांच में दोनों के सीजीएल परीक्षा में सफल होने की जानकारी सामने आई. सीआईडी अभय तिवारी सहित उसकी पत्नी और भाई को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ भी कर चुकी है.

27 अगस्त को और दो गिरफ्तार

जेएसएससी-सीजीएल मामले में सीआईडी ने 27 अगस्त को सोमांश प्रकाश और राहुल कुमार को गिरफ्तार किया. सोमांश परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी से जुड़ा था, जबकि राहुल उसके संपर्क में था. सीआईडी की जांच में सोमांश प्रकाश का नाम सामने आया था. सोमांश प्रकाश जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा के संचालन से जुड़ी दिल्ली की आईसीएन एजेंसी का कर्मी है और मूल रूप से रोहतास, बिहार का रहने वाला है.

28 अगस्त को चार सफल अभ्यर्थी गिरफ्तार

28 अगस्त को JSSC-CGL मामले में सीआईडी ने चार सफल अभ्यर्थियों दीपक कुमार, विजय कुमार तिवारी, आनंद कुमार सिंह और उमेश कुमार राय को गिरफ्तार किया. इन अभ्यर्थियों पर कथित तौर पर अनुचित तरीके से परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए पैसे देने का आरोप है. सीआईडी अब इनके अन्य संपर्कों, परीक्षा से पहले और बाद के मोबाइल एवं डिजिटल संवाद, आर्थिक लेन-देन और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े अन्य लोगों के साथ संबंधों की जांच कर रही है. जेएसएससी-सीजीएल मामले में सीआईडी ने 30 अगस्त को गिरिडीह निवासी समीर कुमार को भी गिरफ्तार किया.

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ओएमआर शीट और व्हाट्सऐप की जांच

दोनों ही परीक्षा मामलों की जांच अब प्रश्नपत्र से आगे बढ़कर ओएमआर शीट और व्हाट्सऐप पर साझा की गई गोपनीय जानकारी तक पहुंच गई है. सीआईडी यह पता लगा रही है कि परीक्षा से जुड़ी जानकारी बाहर कैसे पहुंची और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे. वहीं, ईडी मामले में पैसों के लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है. सीआईडी सात आरोपियों आदित्य पांडेय, पवन कुमार सिंह, रविशंकर कुमार, संतोष कुमार सिंह, सानंद प्रकाश, लालू कुमार यादव और सौरभ कुमार पांडेय की तलाश में है. प्रेस रिलीज जारी कर पब्लिक से इनके संबंध में जानकारी भी सीआईडी द्वारा मांगी गई है.

अभय तिवारी पर जांच का फोकस

पेपर लीक नेटवर्क की जांच में अभय कुमार तिवारी का नाम प्रमुखता से सामने आया है. वह परीक्षा संचालन से जुड़ी एजेंसी टीडीपीएल में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम कर चुका है. सीआईडी की जांच में उसे कथित सिंडिकेट के प्रमुख कर्ता-धर्ताओं में शामिल बताया गया है.

200 से ज्यादा लोग रडार पर

31 गिरफ्तारियों के बाद भी सीआईडी की कार्रवाई खत्म नहीं हुई है. 200 से ज्यादा संदिग्ध लोग सीआईडी के रडार पर हैं. इनमें परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी, उनके संपर्क में रहे लोग, परीक्षा एजेंसियों से जुड़े कर्मचारी और कथित बिचौलिए शामिल हैं. सीआईडी पूछताछ के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पेपर लीक की सूचना किसे पहले मिली, पेपर किन लोगों तक पहुंचा, अभ्यर्थियों से संपर्क कैसे किया गया और कथित तौर पर पैसों का लेन-देन किस माध्यम से हुआ. जांच में अभ्यर्थियों के मित्रों के सर्कल, पढ़ाई के स्थान और परीक्षा से पहले उनके संपर्कों की जानकारी भी खंगाली जा रही है.

31 गिरफ्तारी के बाद अब अगली बड़ी चुनौती

जेपीएससी और जेएसएससी के मामलों में 31 गिरफ्तारियां जांच की गंभीरता को दिखा रही हैं, लेकिन 200 से ज्यादा लोगों का रडार पर होना इस बात का संकेत है कि जांच का दायरा बहुत व्यापक है. सीआईडी अब गिरफ्तार आरोपियों से मिली जानकारी के आधार पर नए लोगों की भूमिका सत्यापित कर रही है. यदि जांच में आरोपों की पुष्टि होती है तो आने वाले दिनों में गिरफ्तारियों का आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है.

JPSC मामले में ईडी की एंट्री: आर्थिक लेन-देन और मनी ट्रेल की जांच जारी

14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की प्रारंभिक परीक्षा समेत आयोग की अन्य परीक्षाओं में कथित अनियमितता और धांधली के मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की भी एंट्री हो चुकी है. सीआईडी में दर्ज एफआईआर संख्या 16/2026 को आधार बनाकर ईडी ने ईसीआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एजेंसी अब मामले से जुड़े आर्थिक लेन-देन, अवैध तरीके से अर्जित रकम और संभावित मनी ट्रेल की पड़ताल कर रही है.

जांच के शुरुआती चरण में ईडी ने सीआईडी से केस डायरी और अब तक सामने आए तथ्यों की जानकारी हासिल की है. वित्तीय अनियमितता के सुराग मिलने पर संबंधित लोगों से पूछताछ और आगे की कार्रवाई हो सकती है. गौरतलब है कि मंत्री सुदिव्य सोनू ने प्रेस वार्ता में कहा था कि सरकार ने सीआईडी जांच के साथ ईडी से भी जांच कराने का निर्णय लिया है. अब ईसीआईआर दर्ज होने के बाद मामले की जांच ईडी भी कर रही है.

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Last Updated : September 4, 2026 at 7:31 PM IST

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