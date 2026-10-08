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झारखंड के 30 बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय इंस्पायर अवॉर्ड में लेंगे हिस्सा, दिल्ली में होगा प्रतियोगिता का आयोजन

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ( ETV BHARAT )

रांची: झारखंड के 30 बाल वैज्ञानिक 12वीं राष्ट्रीय इंस्पायर अवॉर्ड-मानक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 10 अक्टूबर को दिल्ली रवाना होंगे. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान की ओर से प्रतियोगिता का आयोजन 12 से 14 अक्टूबर तक दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा.

बाल वैज्ञानिकों की टीम 10 अक्टूबर को रांची रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना होगी. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजेश कुमार बाल वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित कर टीम को रवाना करेंगे. इस आयोजन में वर्ष 2023-24 और 2024-25 के राज्य स्तरीय विजेता शामिल होंगे. इंस्पायर अवॉर्ड-मानक के तहत देशभर के स्कूली विद्यार्थियों के नवाचार और वैज्ञानिक सोच को मंच दिया जाता है. झारखंड से चयनित 30 बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपने प्रोजेक्ट और नवाचार का प्रदर्शन करेंगे.