झारखंड के 30 बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय इंस्पायर अवॉर्ड में लेंगे हिस्सा, दिल्ली में होगा प्रतियोगिता का आयोजन
दिल्ली में राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी. प्रतियोगिता में झारखंड के तीस बाल वैज्ञानिक भाग लेंगे. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 8, 2026 at 10:34 AM IST
रांची: झारखंड के 30 बाल वैज्ञानिक 12वीं राष्ट्रीय इंस्पायर अवॉर्ड-मानक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए 10 अक्टूबर को दिल्ली रवाना होंगे. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान की ओर से प्रतियोगिता का आयोजन 12 से 14 अक्टूबर तक दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा.
बाल वैज्ञानिकों की टीम 10 अक्टूबर को रांची रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना होगी. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजेश कुमार बाल वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित कर टीम को रवाना करेंगे. इस आयोजन में वर्ष 2023-24 और 2024-25 के राज्य स्तरीय विजेता शामिल होंगे. इंस्पायर अवॉर्ड-मानक के तहत देशभर के स्कूली विद्यार्थियों के नवाचार और वैज्ञानिक सोच को मंच दिया जाता है. झारखंड से चयनित 30 बाल वैज्ञानिक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपने प्रोजेक्ट और नवाचार का प्रदर्शन करेंगे.
जिला स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी ऑफलाइन
इधर, वर्ष 2026 के इंस्पायर अवॉर्ड-मानक नॉमिनेशन को लेकर राज्य स्तर पर ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई. क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक सह राज्य नोडल पदाधिकारी नीलम आईलिन टोप्पो ने बैठक में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी सह प्रोजेक्ट प्रतियोगिता ऑफलाइन आयोजित कराने की बात कही है.
सहायक राज्य नोडल पदाधिकारी डॉ. शाहनवाज कुरैशी ने बताया कि झारखंड में अब तक 39,570 नॉमिनेशन हो चुके हैं. नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर निर्धारित है. विभाग का लक्ष्य अंतिम तिथि तक 50 हजार नॉमिनेशन पूरा करना है. जिलावार आंकड़ों में पलामू सबसे आगे है. पलामू में 4,596 नॉमिनेशन हुए हैं और वह राज्य में पहले स्थान पर है. धनबाद 2,828 नॉमिनेशन के साथ दूसरे, रांची 2,636 के साथ तीसरे, हजारीबाग 2,590 के साथ चौथे और पूर्वी सिंहभूम 2,490 नॉमिनेशन के साथ पांचवें स्थान पर है.
पलामू ने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी जगह बनाई है. वह देश में सर्वाधिक नॉमिनेशन करने वाले शीर्ष 50 जिलों में स्थान हासिल करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला है. विभाग की ओर से सभी जिलों को अंतिम तिथि तक अधिक से अधिक विद्यार्थियों का नॉमिनेशन कराने और लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.
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