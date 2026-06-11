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छऊ को राष्ट्रीय सम्मान, मुखौटे के शिल्पकार और युवा नर्तक को संगीत नाटक पुरस्कार

कुना सामल और सुशांत कुमार महापात्रा ( ETV Bharat )

सरायकेला: सरायकेला छऊ नृत्य की विश्व प्रसिद्ध परंपरा को बड़ी उपलब्धि मिली है. भारत सरकार ने जिले के वरिष्ठ छऊ मुखौटे शिल्पकार सुशांत कुमार महापात्रा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जबकि होनहार युवा कलाकार कुना सामल को वर्ष 2024 के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से नवाजा जाएगा.

राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री को भेंट किए जाने वाले मुखौटे को अंतरराष्ट्रीय पहचान

सरायकेला के छऊ मुखौटे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को उपहार स्वरूप दिए जाते हैं. इन मुखौटों को अपनी कलात्मक उत्कृष्टता के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है. इन्हीं मुखौटों के प्रमुख शिल्पकार सुशांत कुमार महापात्रा को इस सम्मान के लिए चुना गया है.

सुशांत कुमार महापात्रा और कुना सामल का बयान (ETV Bharat)

सात साल की उम्र से मुखौटे की साधना

सुशांत कुमार महापात्रा पिछले कई दशकों से छऊ मुखौटे निर्माण की इस परंपरा को चुपचाप संजोए हुए हैं. मात्र सात वर्ष की आयु में इस कला से जुड़े महापात्रा ने अपनी मेहनत और समर्पण से सरायकेला छऊ की पहचान को मजबूत किया है. उनकी उपलब्धि पर पूरे झारखंड के कला प्रेमियों में खुशी की लहर है.