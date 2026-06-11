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छऊ को राष्ट्रीय सम्मान, मुखौटे के शिल्पकार और युवा नर्तक को संगीत नाटक पुरस्कार

झारखंड के छऊ कलाकार सुशांत कुमार महापात्रा को संगीत नाटक अकादमी और कुना सामल को बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

SANGEET NATAK AKADEMI
कुना सामल और सुशांत कुमार महापात्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 11, 2026 at 5:52 PM IST

2 Min Read
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सरायकेला: सरायकेला छऊ नृत्य की विश्व प्रसिद्ध परंपरा को बड़ी उपलब्धि मिली है. भारत सरकार ने जिले के वरिष्ठ छऊ मुखौटे शिल्पकार सुशांत कुमार महापात्रा को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जबकि होनहार युवा कलाकार कुना सामल को वर्ष 2024 के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से नवाजा जाएगा.

राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री को भेंट किए जाने वाले मुखौटे को अंतरराष्ट्रीय पहचान

सरायकेला के छऊ मुखौटे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को उपहार स्वरूप दिए जाते हैं. इन मुखौटों को अपनी कलात्मक उत्कृष्टता के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल चुकी है. इन्हीं मुखौटों के प्रमुख शिल्पकार सुशांत कुमार महापात्रा को इस सम्मान के लिए चुना गया है.

सुशांत कुमार महापात्रा और कुना सामल का बयान (ETV Bharat)

सात साल की उम्र से मुखौटे की साधना

सुशांत कुमार महापात्रा पिछले कई दशकों से छऊ मुखौटे निर्माण की इस परंपरा को चुपचाप संजोए हुए हैं. मात्र सात वर्ष की आयु में इस कला से जुड़े महापात्रा ने अपनी मेहनत और समर्पण से सरायकेला छऊ की पहचान को मजबूत किया है. उनकी उपलब्धि पर पूरे झारखंड के कला प्रेमियों में खुशी की लहर है.

युवा पीढ़ी का चमकता सितारा

दूसरी ओर, सरायकेला के युवा छऊ कलाकार कुना सामल को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार घोषित किया गया है. बचपन से ही छऊ कला के प्रति समर्पित कुना ने देश के विभिन्न राज्यों और राष्ट्रीय मंचों पर सरायकेला छऊ का सफल प्रदर्शन किया है. कला एवं संस्कृति मंत्रालय ने उनकी प्रतिभा और समर्पण को सराहते हुए यह पुरस्कार देने का फैसला किया है.

गुरु और शिष्य की साझा सफलता, छऊ परंपरा को नई उड़ान

इन दोनों सम्मानों ने साबित कर दिया है कि सरायकेला की छऊ परंपरा न केवल जीवित है बल्कि नई पीढ़ी को भी प्रेरित कर रही है. वरिष्ठ शिल्पकार और युवा नर्तक के सम्मान से झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय पटल पर और मजबूती मिली है.

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