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औद्योगिक क्षेत्र बदहाल! कैसे आएंगे निवेशक, झारखंड चैंबर की टीम कर रही है दौरा, सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट

झारखंड चैंबर ने रांची के औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा किया और पाया कि इन क्षेत्रों में भारी बदहाली और सुविधाओं का घोर अभाव है.

Jharkhand Chamber
नामकुम औद्योगिक क्षेत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 8, 2026 at 7:20 PM IST

3 Min Read
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रांची: एक तरफ राज्य सरकार औद्योगिक निवेश बढ़ाने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकारी औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है. स्वच्छता, पेयजल, बिजली और अन्य जरूरी संसाधनों के अभाव में ये क्षेत्र निवेशकों के लिए आकर्षक बनने के बजाय बोझ बनते जा रहे हैं.

160 औद्योगिक क्षेत्रों में बदहाली

राज्य गठन के बाद से औद्योगिक विकास के लिए कई नीतियां बनाई गईं और निवेशकों को रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराई गई. लेकिन ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्रों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया. वर्तमान में राज्य में करीब 160 ऐसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां बड़ी-बड़ी कंपनियां संचालित हो रही हैं, लेकिन साफ-सफाई, पेयजल और निरंतर बिजली आपूर्ति जैसी मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही हैं. व्यवसायी मजबूरी में अपना कारोबार चला रहे हैं और बिजली की आंख-मिचौनी उनकी आम शिकायत बन चुकी है.

चैंबर अध्यक्ष का बयान (ETV Bharat)

जिम्मेदारी JIADA और क्षेत्रीय प्राधिकरणों पर

इन औद्योगिक क्षेत्रों की देखरेख और विकास की जिम्मेदारी झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (JIADA) के पास है. यह काम अलग-अलग प्रमंडलों के प्राधिकरणों के माध्यम से किया जाता है, जिनमें शामिल हैं:

  • रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (RIADA)
  • आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (AIADA)
  • बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA)
  • संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण

तुपुदाना 1970 का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र

राज्य के सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में रांची का तुपुदाना औद्योगिक क्षेत्र शामिल है, जिसकी स्थापना वर्ष 1970 में हुई थी. RIADA के अंतर्गत आने वाला यह क्षेत्र करीब 227.95 एकड़ में फैला है और इसमें 300 से अधिक औद्योगिक भूखंड हैं.

चैंबर ऑफ कॉमर्स कर रहा क्षेत्रों का दौरा

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की टीम इन दिनों सरकारी औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा कर रही है. चैंबर के अध्यक्ष आदित्य मलहोत्रा ने बताया कि टीम वास्तविक स्थिति का जायजा ले रही है. चैंबर जल्द ही सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगा, जिसमें सभी कमियों को उजागर किया जाएगा. मलहोत्रा ने कहा, “औद्योगिक माहौल के साथ-साथ यदि उचित संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे तभी निवेशक यहां रुचि दिखाएंगे. खामियां बनी रहने से कोई भी निवेशक झारखंड में निवेश करने से कतरा सकता है.”

चैंबर की इस पहल से उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर गंभीरता से ध्यान देगी और मौजूदा ढांचागत कमियों को दूर करेगी.

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