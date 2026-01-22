वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमः वैश्विक प्रतिनिधियों से निवेश को लेकर झारखंड चैंबर की बैठक
दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान झारखंड चैंबर अध्यक्ष और सचिव ने वैश्विक उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मुलाकात की.
Published : January 22, 2026 at 8:47 PM IST
रांचीः दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा एवं महासचिव रोहित अग्रवाल ने वैश्विक उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से आज गुरुवार को मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान झारखंड में निवेश की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गयी.
इन बैठकों के दौरान राज्य में उद्योग, व्यापार, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, स्किल डेवलपमेंट एवं टेक्नोलॉजी सेक्टर में मौजूद अवसरों के बारे में जानकारी दी गई. प्रतिनिधियों के समक्ष झारखंड को एक उभरते हुए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसकी सराहना की गई. इस दौरान आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद अयोध्या रामी रेड्डी अला तथा फिलीपींस के परमानेंट मिशन के प्रतिनिधि मैन्युअल एजे तिहांके सहित कई अंतरराष्ट्रीय एवं औद्योगिक प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई.
इस बैठक में झारखंड में खनिज आधारित उद्योग, एग्री-प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, आईटी, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में निवेश संभावनाओं पर गंभीर चर्चा हुई. झारखंड चैंबर ने झारखंड सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों, सरल निवेश प्रक्रियाओं और प्रोत्साहन आधारित व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण निवेशकों का भरोसा निरंतर बढ़ रहा है.
झारखंड में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण- चैंबर
इस बैठक की जानकारी देते हुए चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि दावोस में वैश्विक मंच पर यह स्पष्ट अनुभव हुआ कि आज निवेशक झारखंड को गंभीरता से देख रहे हैं. राज्य सरकार की प्रगतिशील औद्योगिक नीति, निवेश अनुकूल वातावरण और प्रशासनिक सहयोग ने झारखंड को एक मजबूत इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना दिया है. पूर्वी भारत के राज्यों में झारखंड में सर्वाधिक संभावनाएं हैं, चाहे वह खनिज संसाधन हों, मानव संसाधन हो, ऊर्जा उपलब्धता हो या भौगोलिक स्थिति हो. झारखंड चैंबर राज्य को उद्योग और निवेश के नक्शे पर शीर्ष पर ले जाने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है.
दावोस दौरे पर गये चैंबर महासचिव रोहित अग्रवाल ने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर झारखंड के प्रति उद्योग जगत की रुचि उत्साहजनक है. विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों और निवेशकों के साथ हुई बातचीत से स्पष्ट है कि झारखंड को एक उभरते हुए बिजनेस हब के रूप में देखा जा रहा है. हम निरंतर यह प्रयास कर रहा हैं कि वैश्विक निवेश झारखंड की धरती पर उतरे और इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और विकास के अवसर मिले.
