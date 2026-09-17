ETV Bharat / state

यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाए जाने का झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जताया विरोध, केंद्र सरकार को पत्र लिखने का निर्णय

एफजेसीसीआई ने यूपीआई के जरिए 2000 रुपये से अधिक ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाए जाने का विरोध जताया है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.

Jharkhand Chamber of Commerce
झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 17, 2026 at 7:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः केंद्र सरकार के द्वारा 2000 रुपये से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.40% चार्ज लगाए जाने का झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने विरोध जताया है. चेंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने कहा है कि इससे हवाला कारोबार को बढ़ावा मिलेगा.

ईटीवी भारत से बात करते हुए एफजेसीसीआई अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला व्यवसायियों के हित में नहीं है. यूपीआई को सरल करने के बजाय केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे लाने के लिए यह कदम उठाया है. इस निर्णय से व्यवसायियों को क्षति होगी. उन्होंने कहा कि यूपीआई के जरिए लोग छोटे-मोटे ट्रांजैक्शन करते थे और खुदरा और नगद पैसा लेकर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती थी. इससे सुरक्षा भी सुनिश्चित होती थी और सहूलियत भी मिलती थी. हालांकि 2000 रुपये तक की राशि तक के ट्रांजैक्शन को फ्री किया गया है. इसके बावजूद व्यवसायियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा.

एफजेसीसीआई अध्यक्ष तुलसी पटेल का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

झारखंड चेंबर केंद्र सरकार को लिखेगा पत्र

झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स ने यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाए जाने के विरोध में केंद्र सरकार को पत्र लिखने का निर्णय लिया है. चेंबर अध्यक्ष ने कहा कि हम इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेंगे और पत्र के माध्यम से विरोध जताने का काम करेंगे. गौरतलब हो कि केंद्र सरकार ने 2000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर 0.40% चार्ज के साथ 18% जीएसटी शुल्क व्यवसायियों से वसूलने का निर्णय लिया है. हालांकि, यह चार्ज 300 रुपये से ज्यादा नहीं होगा.

खास बात यह है कि यूपीआई के जरिए अपने परिवार वालों को पैसे भेजने पर शुल्क नहीं लगेगा. नई व्यवस्था के तहत सामान्य श्रेणी में 0.4 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा, जबकि कुछ क्षेत्रों और स्कूल फीस के लिए प्रति लेनदेन पांच रुपये की दर रखी गई है.

ये भी पढ़ें-

झारखंड चैंबर अध्यक्ष बने तुलसी पटेल, सत्र 2026-27 के लिए कमेटी का हुआ गठन

झारखंड में नए उद्योग के लिए लैंड बैंक सबसे बड़ी समस्या: चैंबर ऑफ कॉमर्स

चैंबर ऑफ कॉमर्स और झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी के बीच एमओयू, रोजगार सृजन को मिलेगा बढ़ावा

TAGGED:

JHARKHAND CHAMBER OF COMMERCE
CHARGE ON UPI TRANSACTIONS
FJCCI
यूपीआई ट्रांजैक्शन
UPI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.