ETV Bharat / state

मेदिनीनगर बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की जाएगी पीआईएल! झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बैठक में निर्णय

मेदिनीनगर बाजार में अतिक्रमण की समस्या को लेकर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गंभीर है. इस समस्या के निदान की रणनीति बनाई गई है.

Palamu Chamber of Commerce Meeting
पलामू में बैठक के दौरान चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 18, 2026 at 8:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी. दरअसल, गुरुवार को पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के तत्वावधान में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की बैठक हुई. बैठक में मेदिनीनगर बाजार क्षेत्र में ठेला के कारण अतिक्रमण और जाम का मुद्दा उठा था.

पूरे मामले में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्य मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और पूरे मामले में एक जनहित याचिका भी दायर की जाएगी. बैठक की अध्यक्षता पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आनंद शंकर ने की, जबकि बैठक में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव रोहित अग्रवाल, संयुक्त सचिव नवजीत अलंग, संयुक्त सचिव रोहित पोद्दार, एग्जीक्यूटिव मेंबर अमित शर्मा मौजूद थे.

बैठक में अपनी बात रखते पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पलामू के औद्योगिक विकास पर चर्चा

बैठक में पलामू के औद्योगिक विकास को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई. साथ ही कहा गया कि पलामू के इलाके से हवाई यात्रा शुरू करने के लिए चैंबर के सदस्य मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे. बैठक की अध्यक्षता कर रहे आनंद शंकर ने कहा कि मेदिनीनगर के कारोबारी लगातार अतिक्रमण और जाम की समस्या से जूझ रहे हैं. आज बाजार क्षेत्र में बड़ी घटना हो जाने पर मदद पहुंचना बेहद ही मुश्किल है.

लोगों को सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही थी, लेकिन अतिक्रमण करने वाले लगातार बाजार क्षेत्र में बने हुए हैं. हालात नहीं सुधरे तो पूरे मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की जाएगी. इस बैठक में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आश्वासन दिया गया कि पूरे मामले में मुख्यमंत्री और डीजीपी से मुलाकात की जाएगी और समस्या का समाधान किया जाएगा.

ये भी पढ़ें-

व्यवसायियों के साथ धनबाद पुलिस का सीधा संवाद, SSP बोले-अपराधियों के लिए नहीं बचेगी कोई जगह

झारखंड स्किल डेवलपमेंट सोसायटी के साथ एमओयू होगा जल्द, उद्योग आधारित कौशल विकास पर चैंबर ने दिया जोर

झारखण्ड-कर्नाटक के बीच व्यापारिक सहयोग पर बैठक, झारखंड और बल्लारी चैंबर के बीच हुआ एमओयू

TAGGED:

JHARKHAND CHAMBER OF COMMERCE
PALAMU CHAMBER OF COMMERCE MEETING
ENCROACHMENT IN MEDININAGAR MARKET
पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक
CHAMBER OF COMMERCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.