रांची में बढ़ती आपराधिक वारदातों से चैंबर नाराज, व्यवसायियों की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग
रांची में बढ़ते आपराधिक वारदातों पर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने नाराजगी जताई है और व्यापारियों को सुरक्षा देने की मांग की है.
Published : March 26, 2026 at 5:45 PM IST
रांची: राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने चिंता जताते हुए पुलिस प्रशासन से कठोर कदम उठाने की मांग की है.
व्यवसायियों में भय का माहौल
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि जिस तरह से राजधानी में हाल के दिनों में पेट्रोल पंप को टारगेट कर अपराधी घटनाएं अंजाम दे रहे हैं, उससे व्यवसायियों में भय का माहौल पैदा हो रहा है. उन्होंने कहा कि यह ठीक उसी समय हो रहा है जब हम राज्य में निवेश की बात कर रहे हैं और निवेशकों को आग्रह कर रहे हैं. कानून-व्यवस्था ठीक नहीं रहने पर राज्य की छवि खराब होगी और व्यवसायियों के मन में भय पैदा होगा.
पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने पुलिस प्रशासन से अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे भविष्य में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लग सके. चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा के अनुसार वे लोग स्थानीय पुलिस और राज्य के डीजीपी से लगातार संपर्क में हैं, क्योंकि राजधानी में हाल के दिनों में जिस तरह की वारदातें लगातार हो रही हैं, वह बेहद चिंताजनक है.
त्योहार के समय चिंता
आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि अभी रामनवमी जैसे त्योहार का समय है. ऐसे में अपराधिक घटनाएं होने से राज्य की छवि धूमिल होती है. पुलिस प्रशासन से हमारा आग्रह है कि अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कदम उठाए जाएं और जो पकड़े जाते हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे वे आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को अंजाम न दें.
व्यापारियों की सुरक्षा पर जोर
आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से व्यापारियों के बीच भय का माहौल पैदा हो रहा है, क्योंकि व्यापारियों के बीच ही सबसे ज्यादा पैसों का लेन-देन होता है और सामान की आवाजाही होती है, जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है. इसके बावजूद अपराधियों का सॉफ्ट टारगेट व्यापारी ही होते हैं. अगर सरकार व्यापारियों को सुरक्षा नहीं दे पाती, तो यह बेहद चिंता का विषय है.
खुफिया तंत्र को मजबूत करने की जरूरत
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में पुलिस तंत्र को मजबूत किया जा रहा है. नई-नई तकनीक से उन्हें लैस किया जा रहा है, उन्हें गाड़ी सहित अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं. ऐसे में खुफिया तंत्र को और मजबूत करने की आवश्यकता है, जिससे घटना को अंजाम देने से पहले अपराधी पकड़े जा सकें और व्यापारी बेखौफ होकर अपना व्यवसाय कर सकें.
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