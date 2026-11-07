धनतेरस पर राज्य में करीब 2200 करोड़ का कारोबार होने पर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जताई खुशी, वोकल फॉर लोकल का दिया संदेश

धनतेरस पर राज्य में करीब 2200 करोड़ का कारोबार होने पर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जताई खुशी, वोकल फॉर लोकल का दिया संदेश
झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने धनतेरस पर हुई जबरदस्त खरीदारी पर खुशी जताई है. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा
Published : November 7, 2026 at 7:38 PM IST
रांचीः धनतेरस के अवसर पर जमकर हुई खरीदारी पर फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने प्रसन्नता व्यक्त की है. चेंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि धनतेरस पर बाजारों में जिस प्रकार लोगों ने उत्साहपूर्वक खरीदारी की है, उससे व्यवसाय जगत में सकारात्मक माहौल बना है. सोना-चांदी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स व अन्य क्षेत्रों में ग्राहकों का अच्छा रुझान देखने को मिला है.
उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमलोगों ने उम्मीद जताई थी उसी अनुरूप करीब 2200 करोड़ का कारोबार हुआ है. उन्होंने कहा कि अकेले रांची में करीब 800 करोड़ का कारोबार हुआ है. जिसमें सर्राफा बाजार से लेकर जमीन-फ्लैट रजिस्ट्री आदि शामिल है. उन्होंने कहा कि मोबाइल से लेकर बर्तन बाजार तक में देर शाम तक लोगों की भारी भीड़ यह बता रहा था कि बाजार में कोई मंदी नहीं है और लोगों में जबरदस्त उत्साह है. उन्होंने कहा कि इससे घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और लोगों की यह क्रय शक्ति कंपनियों द्वारा समय से जारी बोनस व अन्य आमदनी की वजह से बढ़ी है.
प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति चेंबर ने जताया आभार
त्योहारों के दौरान बाजारों में भीड़ और यातायात को नियंत्रित और सुगम बनाने के लिए चेंबर ने प्रशासन के प्रति आभार जताया है. चेंबर अध्यक्ष ने कहा कि भारी भीड़ के बावजूद शहर में जाम की स्थिति नहीं बनने देना जिला प्रशासन की सक्रियता को दर्शाता है. भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिसकर्मियों की तैनाती और यातायात के सुचारु संचालन के कारण लोगों को बाजारों तक पहुंचने व खरीदारी करने में सुविधा मिली.
लोगों से स्थानीय दुकानों से खरीदारी करने की अपील
स्थानीय बाजार से खरीदारी को प्रोत्साहन मिलने पर फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रायः सभी सेक्टर में ग्राहकों का रुझान अच्छा रहा. बाजारों में सकारात्मकता से व्यवसायियों में उत्साह और संतोष का माहौल है. चेंबर अध्यक्ष ने कहा कि दीपावली की खरीदारी को लेकर भी बाजारों में उत्साह है. उन्होंने राज्यवासियों से अपील करते हुए कहा कि दीपावली पर सजावटी सामान, मिट्टी के दीये, घरौंदे, लाइटिंग, पूजा सामग्री, मिठाइयां, कपड़े, उपहार व अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी स्थानीय दुकानों से ही करें.
उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पाद और व्यापार को प्राथमिकता देने से न केवल छोटे और मध्यम वर्गीय व्यवसायियों को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा. तुलसी पटेल ने कहा कि त्योहारों की खुशियां तभी और सार्थक होंगी जब इसका लाभ हमारे स्थानीय व्यापारियों और कारीगरों तक पहुंचे.
चेंबर महासचिव का वोकल फॉर लोकल पर जोर
वहीं चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव रोहित अग्रवाल ने कहा कि धनतेरस पर बाजारों में रौनक और ग्राहकों के उत्साह से स्थानीय बाजारों के प्रति लोगों का विश्वास और जुड़ाव मजबूत हुआ है. उन्होंने राज्यवासियों से अपील की कि इस दीपावली पर वोकल फॉर लोकल की भावना को अपनाते हुए स्थानीय दुकानदारों, छोटे व्यवसायियों व कारीगरों से खरीदारी को प्राथमिकता दें, ताकि त्योहार की खुशियों के साथ झारखंड की अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिल सके.
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