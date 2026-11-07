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धनतेरस पर राज्य में करीब 2200 करोड़ का कारोबार होने पर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने जताई खुशी, वोकल फॉर लोकल का दिया संदेश

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( ETV BHARAT )

रांचीः धनतेरस के अवसर पर जमकर हुई खरीदारी पर फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने प्रसन्नता व्यक्त की है. चेंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि धनतेरस पर बाजारों में जिस प्रकार लोगों ने उत्साहपूर्वक खरीदारी की है, उससे व्यवसाय जगत में सकारात्मक माहौल बना है. सोना-चांदी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स व अन्य क्षेत्रों में ग्राहकों का अच्छा रुझान देखने को मिला है.

उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमलोगों ने उम्मीद जताई थी उसी अनुरूप करीब 2200 करोड़ का कारोबार हुआ है. उन्होंने कहा कि अकेले रांची में करीब 800 करोड़ का कारोबार हुआ है. जिसमें सर्राफा बाजार से लेकर जमीन-फ्लैट रजिस्ट्री आदि शामिल है. उन्होंने कहा कि मोबाइल से लेकर बर्तन बाजार तक में देर शाम तक लोगों की भारी भीड़ यह बता रहा था कि बाजार में कोई मंदी नहीं है और लोगों में जबरदस्त उत्साह है. उन्होंने कहा कि इससे घरेलू अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और लोगों की यह क्रय शक्ति कंपनियों द्वारा समय से जारी बोनस व अन्य आमदनी की वजह से बढ़ी है.