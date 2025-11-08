ETV Bharat / state

राज्य जीएसटी सलाहकार समिति की बैठक न होने पर चैंबर ने जताई नाराजगी, क्रूज बाजार के जरिए रविवार को मिलेगी विदेश यात्रा की जानकारी

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने राज्य जीएसटी सलाहकार समिति की बैठक न होने पर नाराजगी जताई है.

Jharkhand Chamber of Commerce
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की बैठक (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 8, 2025 at 8:24 PM IST

3 Min Read
रांची: झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राज्य जीएसटी सलाहकार समिति की बैठक पिछले कई वर्षों से नहीं होने पर नाराजगी जताई है. चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा की अध्यक्षता में जीएसटी उप समिति की चैंबर भवन में हुई. बैठक में व्यवसायियों ने कहा कि सरकार के सर्वे में भी यह देखा गया है कि सलाहकार समितियों की बैठक और सुझाव से कई सकारात्मक परिणाम आये हैं, जबकि प्रदेश में गठित राज्य जीएसटी सलाहकार समिति की बैठकें पिछले पांच वर्षों से अधिक अवधि से नहीं हुई हैं.

बैठक में उपस्थित सदस्यों ने कहा कि वाणिज्यकर विभाग के विभिन्न अंचल कार्यालयों में पत्रों की रिसीविंग नहीं दी जाती. साथ ही कई मामलों में दाखिल किये गये दस्तावेजों पर संज्ञान नहीं लेकर मनमाने ढंग से ऑर्डर पास कर दिया जाता है, जिससे व्यापारियों को अनावश्यक कठिनाईयों का सामना करना पडता है. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जल्द ही विभागीय सचिव से मिलकर, इन समस्याओं के निदान की पहल की जायेगी.

जानकारी देते व्यवसायी (ईटीवी भारत)

क्रूज बाजार 2025 होगा आयोजित

चैम्बर भवन में रविवार को क्रूज बाजार 2025 आयोजित किया जायेगा. दृष्टि ट्रैवल्स एंड सर्विसेज द्वारा रांची में पहली बार आयोजित हो रहे इस क्रूज बाजार में आने वाले लोगों को विश्वप्रसिद्ध लक्जरी क्रूज लाइन Royal Caribbean International की विशेषताओं के बारे में बताया जायेगा. इसके माध्यम से विदेश दौरे पर घुमने के लिए जाने वाले लोगों को जानकारी मिलेगी.

दृष्टि ट्रैवल्स के शैलेश अग्रवाल ने बताया कि विश्व भर की रोमांचक क्रूज छुट्टियों खासकर सिंगापुर और यूरोप से लेकर अलास्का और कैरेबियन तक इसमें प्रदर्शित किया जायेगा. जिसमें यात्रियों के लिए विशेष डील्स, ऑफर और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की सुविधा उपलब्ध होगी. गौरतलब है कि Royal Caribbean Group विश्व की चार अग्रणी क्रूज ब्रांड्स Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Silversea, और Azamara Cruises का स्वामी है.

इनमें से Royal Caribbean International अपनी Innovation और Adventure at Sea के लिए प्रसिद्ध है, जो 60 से अधिक देशों में 270+ डेस्टिनेशंस को कवर करते हुए अत्याधुनिक जहाजों और रोमांचक अनुभवों की पेशकश करती है. डॉ खुशबू अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण यह रहेगा कि सभी विजिटर्स के बीच Lucky Draw के माध्यम से एक कपल को 4 Nights / 5 Days का ट्रिप बिल्कुल फ्री प्रदान किया जाएगा. इसके अतिरिक्त इसम कार्यक्रम को क्रूज एक्सपर्ट इंद्रनील साहा एवं अभिषेक केशरी लोगों को यात्रा की जानकारी देंगे.

