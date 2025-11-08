ETV Bharat / state

राज्य जीएसटी सलाहकार समिति की बैठक न होने पर चैंबर ने जताई नाराजगी, क्रूज बाजार के जरिए रविवार को मिलेगी विदेश यात्रा की जानकारी

रांची: झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राज्य जीएसटी सलाहकार समिति की बैठक पिछले कई वर्षों से नहीं होने पर नाराजगी जताई है. चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा की अध्यक्षता में जीएसटी उप समिति की चैंबर भवन में हुई. बैठक में व्यवसायियों ने कहा कि सरकार के सर्वे में भी यह देखा गया है कि सलाहकार समितियों की बैठक और सुझाव से कई सकारात्मक परिणाम आये हैं, जबकि प्रदेश में गठित राज्य जीएसटी सलाहकार समिति की बैठकें पिछले पांच वर्षों से अधिक अवधि से नहीं हुई हैं.

बैठक में उपस्थित सदस्यों ने कहा कि वाणिज्यकर विभाग के विभिन्न अंचल कार्यालयों में पत्रों की रिसीविंग नहीं दी जाती. साथ ही कई मामलों में दाखिल किये गये दस्तावेजों पर संज्ञान नहीं लेकर मनमाने ढंग से ऑर्डर पास कर दिया जाता है, जिससे व्यापारियों को अनावश्यक कठिनाईयों का सामना करना पडता है. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जल्द ही विभागीय सचिव से मिलकर, इन समस्याओं के निदान की पहल की जायेगी.

जानकारी देते व्यवसायी (ईटीवी भारत)

क्रूज बाजार 2025 होगा आयोजित

चैम्बर भवन में रविवार को क्रूज बाजार 2025 आयोजित किया जायेगा. दृष्टि ट्रैवल्स एंड सर्विसेज द्वारा रांची में पहली बार आयोजित हो रहे इस क्रूज बाजार में आने वाले लोगों को विश्वप्रसिद्ध लक्जरी क्रूज लाइन Royal Caribbean International की विशेषताओं के बारे में बताया जायेगा. इसके माध्यम से विदेश दौरे पर घुमने के लिए जाने वाले लोगों को जानकारी मिलेगी.