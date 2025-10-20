ETV Bharat / state

झारखंड में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर उठ रहे सवाल, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जताई गहरी चिंता

झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं.

Chamber of commerce
झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 20, 2025 at 2:33 PM IST

3 Min Read
रांची: राज्य में व्यवसायियों के ऊपर बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने चिंता जताई है. झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बिना देर किए कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है. झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मलहोत्रा ने कहा कि जिस तरह से राजधानी सहित राज्य के विभिन्न जिलों में हो रहे आपराधिक घटनाओं का शिकार व्यवसायी हो रहे हैं, वह बेहद ही चिंताजनक है, इससे राज्य की छवि धूमिल हो रही है.

क्षेत्र में भयमुक्त वातावरण की जरूरत

उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ व्यवसायी होते हैं, जिसके माध्यम से सर्वाधिक रोजगार सृजन होता है लेकिन व्यवसाय और व्यवसायियों को सुरक्षा नहीं देंगे तो राज्य से पलायन होगा, ऐसे में जो बातें हमारे मुख्यमंत्री भी कहते हैं, वह कैसे पूरी होगी? यदि भय का माहौल होगा तो सुगमता से ना तो व्यापार चलेगा और ना ही उद्योग चलेगा. उन्होंने कहा कि ऐसे में यह जरूरी है कि राज्य में कैसे भयमुक्त वातावरण रहे. लोगों के बीच पुलिस के प्रति आस्था बनेगी, कुछ भी वारदात होती है तो पुलिस उसका उद्भेदन जल्द से जल्द करेगी और गुनहगारों पर कार्रवाई की जाएगी, तभी पुलिस पर भरोसा होगा.

जानकारी देते झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष (Etv bharat)

झारखंड में है भय का माहौल : झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स

झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने राज्य में भय का माहौल होने पर चिंता जताते हुए कहा है कि, इस संबंध में कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात राज्य के डीजीपी से हुई थी, उस दौरान भी हम लोगों ने राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर चिंता जताते हुए पुलिस प्रशासन को चुस्त करने का आग्रह किया था. उस बैठक में राज्य के सभी जिलों के एसपी भी मौजूद थे, उसके बाद भी यदि इस तरह की घटना होती है तो हमें लगता है कि पुलिस प्रशासन को पूरी तरह से मुस्तैद होना होगा और जितने भी दोषी और अपराधी हैं, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ करके यह संदेश जाना चाहिए कि झारखंड में यदि किसी तरह की वारदात को कोई अपराधी अंजाम देता है तो वह बचेगा नहीं.

राजधानी के कांके रोड, रातु के अलावा रामगढ़ में हुई वारदातों पर चिंता जताते हुए झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि आए दिन जो घटनाएं हो रही है, उसे किसी भी कीमत पर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे.

TAGGED:

CRIME RATE IN JHARKHAND
झारखंड में बढ़ती आपराधिक घटना
झारखंड में आपराधिक घटना पर चिंता
LAW AND ORDER IN JHARKHAND
JHARKHAND CHAMBER OF COMMERCE

