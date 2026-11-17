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रांची से दिल्ली के बीच सुबह की फ्लाइट डेढ़ महीने तक अस्थायी रूप से निरस्तः झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जताई नाराजगी

झारखंड चैंबर सिविल एविएशन उप समिति की बैठक (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः राजधानी रांची से दिल्ली के बीच इंडिगो द्वारा सुबह की फ्लाइट को अस्थायी रूप से निरस्त किए जाने पर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने चिंता जताते हुए एयरपोर्ट ऑथिरिटी को चिठ्ठी लिखी है.

इंडिगो ने 1 दिसंबर से 16 जनवरी तक अपनी सुबह की दिल्ली-रांची-दिल्ली सेवा को रद्द कर दिया है. जिसके कारण यात्रियों को होनेवाली परेशानी को देखते हुए इसे दूर करने का आग्रह किया गया है. इधर इसको लेकर फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की सिविल एविएशन उप समिति की बैठक मंगलवार शाम चैंबर भवन में हुई.