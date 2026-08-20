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झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स वार्षिक चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज, 13 सितंबर 2026 को मारवाड़ी भवन में होगा मतदान

रांची: व्यवसायियों का प्रमुख संगठन फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव 13 सितंबर 2026 को मारवाड़ी भवन, हरमू रोड, रांची में आयोजित होगा.

चुनाव समिति की बैठक में तय हुई नामांकन तिथियां

चुनाव प्रक्रिया को लेकर आज चैंबर भवन में चुनाव पदाधिकारी अंचल किंगर की अध्यक्षता में चुनाव समिति की बैठक हुई. बैठक में चुनाव कार्यक्रम एवं नामांकन प्रक्रिया से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करते हुए नामांकन दाखिल करने एवं नामांकन वापस लेने की तिथियां निर्धारित की गई.

चुनाव पदाधिकारी अंचल किंगर ने बताया कि चुनाव में भाग लेने के इच्छुक प्रत्याशी 31 अगस्त से 1 सितंबर 2026 को शाम 4 बजे तक अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 3 सितंबर 2026 को दोपहर 3 बजे तक निर्धारित की गई है. इसके पश्चात प्राप्त नामांकनों की स्क्रूटिनी की जाएगी तथा प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा.

कार्यकारिणी समिति और क्षेत्रीय उपाध्यक्षों का चुनाव

चैंबर की 21 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति के साथ-साथ छह प्रमंडलों के लिए क्षेत्रीय उपाध्यक्षों का भी होगा चुनाव. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव के लिए आमसभा से 21 दिन पूर्व सदस्यों को नोटिस निर्गत करने की बाध्यता है जिसके तहत आज चैंबर कार्यालय द्वारा सभी सदस्यों को आगामी आमसभा एवं चुनाव से संबंधित नोटिस निर्गत कर दी गई है.

नामांकन के लिए पात्रता