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झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का किया स्वागत, पीएम मोदी का किया धन्यवाद

रांची: झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का स्वागत किया है। आज रांची में चैंबर भवन में मीडिया से बात करते हुए, चैंबर की महिला सदस्यों ने केंद्र सरकार की इस पहल के लिए शुक्रिया अदा किया. उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए एक-तिहाई रिजर्वेशन की मांग और जरूरत लंबे समय से थी। उन्होंने केंद्र सरकार की इस बड़ी पहल के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और कहा कि अब महिलाएं सदन में पूरी ताकत से अपनी बात रख पाएंगी.

फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महिला उद्यमियों ने इस अधिनियम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। उद्यमी पूनम आनंद ने कहा कि यह अधिनियम संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व करेगा. पूनम आनंद ने आगे कहा कि यह विधेयक 16-17 अप्रैल को संसद में पेश किया जा रहा है और इसके कानून बनने के बाद महिलाओं को सही प्रतिनिधत्व का मौका देगा. प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक पहल महिलाओं की भागीदारी को एक नई दिशा देगी.

महिला उद्यमियों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का किया स्वागत (Etv Bharat)

सीए मनीषा बियानी ने इसे एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम बताते हुए कहा कि इस लंबे समय से इंतजार की जा रही पहल से महिलाओं को असली ताकत मिलेगी और राजनीतिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आएगा. डॉ. सुमन दुबे ने इसे सबको साथ लेकर चलने वाला विधेयक बताते हुए कहा कि देश को ग्लोबल पावर बनाने के लिए महिलाओं की भागीदारी जरूरी है. उन्होंने कहा कि महिलाओं के मुख्यधारा में आने से स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक विकास के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे.

सीए श्रद्धा बागला ने कहा कि महिलाओं को 33 परसेंट रिजर्वेशन देकर, यह अधिनियम उन्हें सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा जैसे मामलों में ज्यादा असरदार भूमिका निभाने का मौका देगा. सीए साक्षी जैन ने कहा कि 2047 तक एक विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए महिलाओं की सक्रिय भागीदारी जरूरी है, और यह अधिनियम उस दिशा में एक अहम कदम है.