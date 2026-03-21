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पश्चिम एशिया युद्ध की आंच ने बढ़ाई महंगाई की तपिश! झारखंड चैंबर ने जताई चिंता

मिडिल ईस्ट वार से पेट्रोलियम और एलपीजी की किल्लत और महंगाई पर झारखंड चैंबर ने चिंता जताई है.

Jharkhand Chamber Expresses Concern Over Rising Inflation Due to Middle East War
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 21, 2026 at 8:16 PM IST

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रांचीः पश्चिम एशिया में जारी युद्ध (Middle East War) के बीच केंद्र सरकार के द्वारा प्रीमियम पैट्रोल के दाम में वृद्धि किए जाने के निर्णय से जरूरत के सामानों के दाम में वृद्धि होने के आसार हैं. इसको लेकर झारखंड चैंबर में अपनी चिंता व्यक्त की है.

युद्ध की आंच से महंगाई में आ रही उबाल का असर आम लोगों पर पड़ना शुरू हो गया है. आम उपभोक्ता की जरूरत की चीजों से लेकर हाल के दिनों में घरेलू और कमर्शियल रसोई गैस के साथ-सा दीवान ईंधन की कीमतों में वृद्धि से हवाई सफर महंगा हो चुका है. ऐसे में प्रीमियम पैट्रोल और औद्योगिक डीजल के दाम में हुई वृद्धि ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

केंद्र सरकार के द्वारा प्रीमियम पेट्रोल और औद्योगिक डीजल के दाम में वृद्धि किए जाने के बाद रांची में प्रीमियम पैट्रोल 2.04 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है. अब प्रीमियम पेट्रोल के लिए लोगों को प्रति लीटर 106.68 रुपया देना पड़ रहा है. हालांकि राहत की बात यह है कि सामान्य पेट्रोल के दामों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है.

Jharkhand Chamber Expresses Concern Over Rising Inflation Due to Middle East War
रांची के बाजार की तस्वीर (ETV Bharat)

अगर बात औद्योगिक डीजल की करें तो थोक डीजल की कीमतों में 21.92 रुपया प्रति लीटर की वृद्धि की गई है. जिसका सीधा असर रेलवे, परिवहन और उन फैक्ट्री पर पड़ेगा जो जनरेटर और भारी मशीनों के लिए डीजल का उपयोग करती है जाहिर तौर पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर इसका असर पड़ेगा.

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जताई चिंता

पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध ने झारखंड सहित पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मलहोत्रा कहते हैं कि प्रीमियम पेट्रोल और औद्योगिक डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, धीरे-धीरे सभी सामानों के दाम बढ़ेंगे.

उन्होंने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध पर चिंता जताते हुए कहा है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना लागत कॉस्ट बढ़ने के कारण प्रोडक्ट के दाम बढ़ाएगा. जिसका सीधा असर कन्जयूमर प्रोडक्ट पर पड़ेगा और लोगों को महंगाई का मार झेलनी होगी.

उन्होंने कहा कि कच्चे तेल की कीमतें 119 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंचने के बाद भारतीय बाजारों में महंगाई का दबाव साफ दिखने लगा है. यदि यही स्थिति बनी रही तो यह बेहद ही चिंताजनक है.

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