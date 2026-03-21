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पश्चिम एशिया युद्ध की आंच ने बढ़ाई महंगाई की तपिश! झारखंड चैंबर ने जताई चिंता

रांचीः पश्चिम एशिया में जारी युद्ध (Middle East War) के बीच केंद्र सरकार के द्वारा प्रीमियम पैट्रोल के दाम में वृद्धि किए जाने के निर्णय से जरूरत के सामानों के दाम में वृद्धि होने के आसार हैं. इसको लेकर झारखंड चैंबर में अपनी चिंता व्यक्त की है.

युद्ध की आंच से महंगाई में आ रही उबाल का असर आम लोगों पर पड़ना शुरू हो गया है. आम उपभोक्ता की जरूरत की चीजों से लेकर हाल के दिनों में घरेलू और कमर्शियल रसोई गैस के साथ-सा दीवान ईंधन की कीमतों में वृद्धि से हवाई सफर महंगा हो चुका है. ऐसे में प्रीमियम पैट्रोल और औद्योगिक डीजल के दाम में हुई वृद्धि ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

केंद्र सरकार के द्वारा प्रीमियम पेट्रोल और औद्योगिक डीजल के दाम में वृद्धि किए जाने के बाद रांची में प्रीमियम पैट्रोल 2.04 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ है. अब प्रीमियम पेट्रोल के लिए लोगों को प्रति लीटर 106.68 रुपया देना पड़ रहा है. हालांकि राहत की बात यह है कि सामान्य पेट्रोल के दामों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है.

रांची के बाजार की तस्वीर (ETV Bharat)

अगर बात औद्योगिक डीजल की करें तो थोक डीजल की कीमतों में 21.92 रुपया प्रति लीटर की वृद्धि की गई है. जिसका सीधा असर रेलवे, परिवहन और उन फैक्ट्री पर पड़ेगा जो जनरेटर और भारी मशीनों के लिए डीजल का उपयोग करती है जाहिर तौर पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर इसका असर पड़ेगा.

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जताई चिंता