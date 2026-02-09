ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मिला झारखंड चैंबर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए दिए सुझाव
झारखंड चैंबर प्रतिनिधिमंडल ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मिला.
Published : February 9, 2026 at 5:19 PM IST
रांचीः फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से शिष्टाचार भेंट की. इस अवसर पर दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में झारखंड चैंबर की सहभागिता सहित राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई.
इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्य की मजबूती के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए कई सुझाव दिए. शिष्टमंडल ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में भूमि की सीमित उपलब्धता को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापना को प्रोत्साहन देने की पहल की जानी चाहिए. ग्रामीण क्षेत्रों में रियायती दरों पर भूमि एवं सब्सिडी के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित करने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सृजन भी संभव होगा.
चैंबर के सुझाव को मंत्री ने सराहा
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के शिष्टमंडल ने यह भी कहा कि वर्तमान में रांची से लोहरदगा, टोरी एवं आसनसोल मेमू ट्रेन का परिचालन हो रहा है. जिससे ग्रामीण क्षेत्र से काफी संख्या में लोग शहर आकर शाम तक वापस लौटते हैं. लोगों की सुविधा को देखते हुए मेमो ट्रेनों को अन्य जिलों से भी जोड़ा जाना चाहिए. ग्रामीण विकास मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण सुझाव बताते हुए माननीय रेल मंत्री से इस विषय में चर्चा करने का आश्वासन दिया.
चैंबर की ओर से पलाश ब्रांड के प्रमोशन एवं ब्रांडिंग में चैंबर के साथ सहभागिता का भी प्रस्ताव रखा गया. जिस पर ग्रामीण विकास मंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए चैंबर के सहयोग से पलाश उत्पादों को प्रभावी रूप से शोकेस करने की बात कही. चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने बिहार में गठित मखाना बोर्ड की तर्ज पर झारखंड में महुआ बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया, जिस पर मंत्री ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया. इस प्रतिनिधिमंडल में झारखंड चैंबर महासचिव रोहित अग्रवाल, सह सचिव नवजोत अलंग और रोहित पोद्दार शामिल रहे.
