केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मिला झारखंड चैंबर का प्रतिनिधिमंडल, रखी ये मांग
रांची में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से झारखंड चैंबर के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 24, 2026 at 8:02 PM IST
रांचीः झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से आज मंगलवार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल के नेतृत्व में मिला शिष्टमंडल ने इस दौरान रांची में एम्स की स्थापना और अहमदाबाद-रांची के बीच सीधी सुपरफास्ट अथवा अमृत भारत एक्सप्रेस रेल सेवा प्रारंभ कराने में सहयोग का आग्रह किया गया.
झारखंड चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने कहा कि अहमदाबाद और रांची के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी का अभाव लंबे समय से यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बना हुआ है. विशेषकर रांची, डाल्टनगंज, लोहरदगा एवं आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग रोजगार, व्यापार, शिक्षा एवं चिकित्सा के सिलसिले में गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा की यात्रा करते हैं. सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण यात्रियों को मार्ग परिवर्तन करने के साथ ही अतिरिक्त समय एवं संसाधन खर्च करने पड़ते हैं.
यह सुझाया गया कि अहमदाबाद से रांची के बीच छायापुरी (वडोदरा), उज्जैन, संत हिरदाराम नगर (भोपाल), कटनी, सिंगरौली, चोपन (सोनभद्र), डाल्टनगंज एवं लोहरदगा होते हुए सुपरफास्ट अथवा अमृत भारत एक्सप्रेस रेल सेवा प्रारंभ कराने में आवश्यक सहयोग किया जाए.
रांची में एम्स की स्थापना सहित कई मांग चैंबर ने रखा
रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ से भी चैंबर प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. इस दौरान उद्योग एवं व्यापार से जुड़े विषयों पर सकारात्मक चर्चा हुई. प्रतिनिधिमंडल ने राजधानी रांची में एम्स की स्थापना की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि रांची झारखंड के विभिन्न जिलों के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए भी एक प्रमुख केंद्र है. यहां एम्स की स्थापना होने से रांची के अलावा रामगढ़, हजारीबाग, लोहरदगा, गुमला, पलामू, खूंटी एवं सिमडेगा सहित आसपास के क्षेत्रों तथा सीमावर्ती राज्यों के लोगों को भी इसका व्यापक लाभ मिलेगा.
चैंबर अध्यक्ष ने मंत्री से दोनों विषयों पर संबंधित मंत्रालयों के स्तर पर आवश्यक सहयोग एवं कार्रवाई कराने का आग्रह किया, जिसपर माननीय मंत्री ने सहमति जताई. वार्ता के क्रम में चैंबर अध्यक्ष ने रांची स्थित खेलगांव की दयनीय स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि समुचित रखरखाव के अभाव में अंतरराष्ट्रीय स्तर का यह महत्वपूर्ण खेल इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जर होता जा रहा है.
उन्होंने आग्रह किया कि विशेष कमिटी गठित कर पदाधिकारियों से इसका सर्वेक्षण कराया जाए तथा आवश्यक मरम्मत एवं रखरखाव की पहल की जाए. जिससे झारखंड की इस धरोहर को पुनः विकसित कर आगामी कॉमनवेल्थ गेम्स सहित राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए उपयोगी बनाया जा सके. इस पर केंद्रीय मंत्री ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया.
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