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केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मिला झारखंड चैंबर का प्रतिनिधिमंडल, रखी ये मांग

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से मिला झारखंड चैंबर का प्रतिनिधिमंडल ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया से आज मंगलवार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल के नेतृत्व में मिला शिष्टमंडल ने इस दौरान रांची में एम्स की स्थापना और अहमदाबाद-रांची के बीच सीधी सुपरफास्ट अथवा अमृत भारत एक्सप्रेस रेल सेवा प्रारंभ कराने में सहयोग का आग्रह किया गया.

झारखंड चैंबर अध्यक्ष तुलसी पटेल ने कहा कि अहमदाबाद और रांची के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी का अभाव लंबे समय से यात्रियों के लिए असुविधा का कारण बना हुआ है. विशेषकर रांची, डाल्टनगंज, लोहरदगा एवं आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग रोजगार, व्यापार, शिक्षा एवं चिकित्सा के सिलसिले में गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा की यात्रा करते हैं. सीधी रेल सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण यात्रियों को मार्ग परिवर्तन करने के साथ ही अतिरिक्त समय एवं संसाधन खर्च करने पड़ते हैं.