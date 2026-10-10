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वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मिला चैंबर शिष्टमंडल, वाणिज्यकर सर्किलों में रिक्त पदों की समस्या से कराया अवगत

झारखंड चैंबर शिष्टमंडल की वित्त मंत्री से मुलाकात (रांची) ( Etv Bharat )

रांचीः त्यौहार के दौरान बाजार में वाहनों को रोककर परमिट की जांच करने तथा परमिट संबंधी तकनीकी कमियों के आधार पर कार्रवाई किए जाने से नाराज झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मिलकर व्यापारियों को हो रही परेशानी से अवगत कराया.

चैंबर शिष्टमंडल ने वित्त मंत्री से व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होने की परेशानी को देखते हुए इस मामले में आवश्यक हस्तक्षेप का आग्रह किया. प्रतिनिधिमंडल ने त्यौहार की अवधि को ध्यान में रखते हुए बाजार क्षेत्रों में परमिट/ईवे बिल जांच के नाम पर वाहनों को रोकने तथा जब्ती जैसी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए विभागीय निर्देश जारी करने का आग्रह किया.