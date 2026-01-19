ETV Bharat / state

अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन को संबोधित करेंगे झारखंड के सीईओ, भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है मेजबानी

नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग की मेजबानी में आयोजित होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन को झारखंड के सीईओ संबोधित करेंगे.

Chief Electoral Officer Office
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 19, 2026 at 4:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: देश में पहली बार आयोजित हो रहे अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, शुद्ध मतदाता सूची विषय पर व्याख्यान देने वाले हैं. दरअसल, नई दिल्ली में आगामी 21 से 23 जनवरी तक आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए झारखंड से भी शिष्टमंडल रवाना हो रहा है.

नई दिल्ली में सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित 'भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन' 2026, 21 जनवरी से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा. यह सम्मेलन लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में भारत द्वारा आयोजित अपनी तरह का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें दुनिया भर के 70 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों, भारत में विदेशी मिशनों और चुनावी क्षेत्र के शैक्षणिक एवं व्यावहारिक विशेषज्ञ भाग लेने जा रहे हैं.

जानकारी देते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार (Etv bharat)

झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जताई खुशी

सम्मेलन को भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी के साथ प्रतिनिधियों का स्वागत करेंगे और 21 जनवरी, 2026 को उद्घाटन सत्र की कार्यवाही का शुभारंभ करेंगे. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने जा रहे झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार, यह बड़े ही खुशी की बात है कि इस तरह का आयोजन देश में पहली बार हो रहा है, जिसमें चुनाव प्रबंधन पर चर्चा होगी.

चुनाव प्रबंधन पर तीन दिवसीय सम्मेलन में होगी चर्चा

तीन दिवसीय कार्यक्रम में चुनाव प्रबंधन पर चर्चा होगी. इस सम्मेलन में उद्घाटन सत्र, ईएमबी लीडर्स प्लेनरी, ईएमबी वर्किंग ग्रुप की बैठक शामिल हैं. इसके अलावा, वैश्विक चुनावी मुद्दों, मॉडल अंतर्राष्ट्रीय चुनावी मानकों और चुनावी प्रक्रियाओं में नवाचारों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर केंद्रित विषयगत सत्र भी आयोजित किए जाएंगे. इस सम्मेलन में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के नेतृत्व में और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक विशेषज्ञों के सहयोग से कुल 36 विषयों पर चर्चा होगी. इन चर्चाओं में 4 IIT, 6 IIM, 12 राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों और आईआईएमसी सहित प्रमुख शैक्षणिक संस्थान मौजूद रहेंगे.

आयोजन में विभिन्न चुनौती और सहयोग पर चर्चा

इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग, दुनिया भर के ईएमबी के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए, उनके साथ 40 से अधिक द्विपक्षीय बैठक करेगा. इस मौके पर चुनाव आयोग औपचारिक रूप से 'ECINET' भी लॉन्च करेगा, जो चुनाव संबंधी सभी सूचनाओं और सेवाओं के लिए ECI का वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है.

डॉक्यू सीरीज 'इंडिया डिसाइड्स' होगी प्रदर्शित

इस अवसर पर आयोजित होने वाली प्रदर्शनी में भारत में चुनाव कराने की विशालता और जटिलता के साथ-साथ मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव संचालन जैसे स्तंभों को मजबूत करने के लिए ECI द्वारा उठाए गए कदमों को प्रदर्शित किया जाएगा. इसके अलावा दुनिया के सबसे बड़े चुनाव 'लोकसभा चुनाव 2024' के निर्माण पर प्रकाश डालने वाली डॉक्यू सीरीज 'इंडिया डिसाइड्स' को भी IICDEM-2026 के पहले दिन प्रदर्शित किया जाएगा.

ये भी पढ़ें- एसआईआर को लेकर झारखंड दौरे पर आ रही निर्वाचन आयोग की टीम, सभी डीसी और आला अधिकारियों के साथ होगी बैठक

क्या एक बार फिर टलेगा झारखंड में नगर निकाय चुनाव, बताई जा रही है ये वजह!

झारखंड में नगर निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू, 8 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग की समीक्षा बैठक

TAGGED:

निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन
ELECTION COMMISSION OF INDIA
JHARKHAND CEO
भारत में निर्वाचन प्रबंधन
DEMOCRACY AND ELECTION MANAGEMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.