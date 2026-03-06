ETV Bharat / state

यूपीएससी रिजल्ट के नतीजों में झारखंड के कई अभ्यर्थियों ने लहराया परचम, लातेहार के बिपुल को 103वां रैंक

यूपीएससी के नतीजों में झारखंड के अभ्यर्थियों ने भी बाजी मारी है.

यूपीएससी में सफल अभ्यर्थियों की तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 6, 2026 at 7:27 PM IST

रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.

रांची: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है. इस प्रतिष्ठित परीक्षा में झारखंड के कई अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल कर राज्य और अपने-अपने शहरों का नाम रोशन किया है.

राजधानी रांची के डोरंडा स्थित मानिटोटोला, फिरदौस नगर के निवासी इस्तियाक रहमान ने भी इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करते हुए ऑल इंडिया रैंक 354 हासिल की है. उनकी इस उपलब्धि से रांची शहर में खुशी और गर्व का माहौल है.

इस्तियाक रहमान की सफलता पर सामाजिक संगठन फ्रेंड्स ऑफ वीकर सोसाइटी के अध्यक्ष तनवीर अहमद ने प्रेस बयान जारी कर उन्हें बधाई दी. उन्होंने कहा कि इस्तियाक रहमान की सफलता रांची के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है. उन्होंने बताया कि इस्तियाक रहमान पिछले लगभग छह महीनों से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत हैदराबाद एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं. अब यूपीएससी में सफलता प्राप्त कर उन्होंने अपने परिवार, समाज और पूरे रांची शहर को गौरवान्वित किया है.

परिजनों के साथ लातेहार के बिपुल गुप्ता (ETV Bharat)

तनवीर अहमद ने कहा कि यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि अगर युवा मेहनत, लगन और सही दिशा में तैयारी करें तो वे किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस्तियाक रहमान की सफलता उन छात्रों के लिए भी प्रेरणादायक है, जो सिविल सेवा जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने रांची के छात्रों और अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि भविष्य में और भी युवा देश की सर्वोच्च सेवाओं में जाकर समाज और देश की सेवा कर सकें.

झारखंड के अभ्यर्थियों का शानदार प्रदर्शन

इधर, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में झारखंड के अन्य अभ्यर्थियों ने भी उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है. वहीं दुमका की सुदीपा दत्ता ने यूपीएससी में शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया 41वां रैंक प्राप्त कर राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है. सुदीपा दत्ता ने बताया कि यह उनका तीसरा प्रयास था. इससे पहले भी वे इंटरव्यू तक पहुंची थीं लेकिन अंतिम सूची में स्थान नहीं मिल पाया था. उन्होंने दुमका के स्टेट लाइब्रेरी में बैठकर लगातार तैयारी की और सीमित संसाधनों के बावजूद यह मुकाम हासिल किया। उनके पिता सच्चिदानंद दत्ता असिस्टेंट पोस्टमास्टर हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी हैं.

दुमका की सुदीपा दत्ता (ETV Bharat)

लातेहार जिला के महुआडांड़ के चटकपुर निवासी विपुल गुप्ता ने इतिहास रचा है. यूपीएससी में उनका 103वीं रैंक आया है वो आइएएस बनेंगे. बिपुल गुप्ता के गांव चटकपुर में दीवाली जैसा माहौल है. उनके परिजनों को बधाई देने का तांता लगा हुआ है. वहीं बिपुल की कामयाबी पर परिजनों ने खुशी जताई है. इसके अलावा लातेहार के विपुल गुप्ता ने 103वां रैंक, साहिबगंज की निहारिका सिन्हा ने 365वां रैंक और धनबाद की श्रुति मोदी ने 569वां रैंक हासिल कर झारखंड का मान बढ़ाया है.

डोरंडा के इस्तियाक रहमान (ETV Bharat)

इस वर्ष यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कुल 958 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. झारखंड के इन सफल अभ्यर्थियों की उपलब्धि ने यह साबित कर दिया है कि राज्य के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और सही दिशा में मेहनत से वे राष्ट्रीय स्तर की कठिन परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं.

UPSC CIVIL SERVICES EXAM
JHARKHAND CANDIDATES IN UPSC
सिविल सेवा परीक्षा 2025 का परिणाम
RANCHI
UPSC RESULTS

संपादक की पसंद

