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झारखंड कैडर के IPS ने बदला नाम, सिविल लिस्ट में अब ‘सुभाष चंद्र जाट’ की जगह ‘प्रांजल रुंडला’

झारखंड कैडर के आईपीएस अफसर ने अपना नाम बदला है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

Jharkhand cadre IPS officer changed his name Pranjal Rundla has now replaced Subhash Chandra Jat in civil list
IPS Civil List 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 4, 2026 at 6:28 PM IST

2 Min Read
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रांचीः झारखंड कैडर के 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी सुभाष चंद्र जाट अब नए नाम प्रांजल रुंडला से जाने जाएंगे. नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनका नया नाम आधिकारिक आईपीएस सिविल लिस्ट में भी दर्ज हो गया है. झारखंड पुलिस की IPS Civil List 2026 में उन्हें प्रांजल रुंडला के नाम से सूचीबद्ध किया गया है.

सिविल लिस्ट में नाम बदला

सिविल लिस्ट में अब सुभाष चंद्र जाट प्रांजल रुंडला के नाम से दिखाया गया है. उनका आईपीएस सर्विस नंबर 20151723 है. वह 2015 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी हैं. फिलहाल वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और उनका वेतन स्तर-12 दर्ज है. नाम बदलने से पहले सरकारी दस्तावेजों में उनका नाम सुभाष चंद्र जाट दर्ज था. 2024 की आईपीएस सिविल लिस्ट में भी उनका नाम इसी रूप में दर्ज था. अब सरकारी रिकॉर्ड में इसे बदलकर प्रांजल रुंडला कर दिया गया है.

देवघर के एसपी भी रह चुके हैं

प्रांजल रुंडला झारखंड में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं. अप्रैल 2022 में उन्हें देवघर का एसपी बनाया गया था. इससे पहले वह जमशेदपुर के सिटी एसपी भी रह चुके हैं. देवघर एसपी के पद पर उन्होंने जुलाई 2023 तक काम किया. इसके बाद उन्होंने झारखंड पुलिस मुख्यालय में जिम्मेदारी संभाली और बाद में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए.

सर्विस नंबर से जुड़ा रहेगा पुराना रिकॉर्ड

नाम बदलने के बाद अब नए सरकारी दस्तावेजों में उनका नाम प्रांजल रुंडला लिखा जाएगा. हालांकि उनका आईपीएस सर्विस नंबर 20151723 वही रहेगा. इसी नंबर से उनके पुराने और नए नाम वाले रिकॉर्ड को जोड़ा जा सकता है यानी अधिकारी वही हैं, सिर्फ उनका आधिकारिक नाम बदला है.

अब सभी सरकारी रिकॉर्ड में नए नाम की पहचान

नाम परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब पुलिस और गृह विभाग से जुड़े आधिकारिक दस्तावेजों में उनका नाम प्रांजल रुंडला के रूप में दर्ज होगा. 2026 की सिविल लिस्ट में भी पुराने नाम के बजाय नया नाम दर्ज होना इस बदलाव की आधिकारिक पुष्टि करता है.

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