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झारखंड कैडर के IPS ने बदला नाम, सिविल लिस्ट में अब ‘सुभाष चंद्र जाट’ की जगह ‘प्रांजल रुंडला’

रांचीः झारखंड कैडर के 2015 बैच के आईपीएस अधिकारी सुभाष चंद्र जाट अब नए नाम प्रांजल रुंडला से जाने जाएंगे. नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनका नया नाम आधिकारिक आईपीएस सिविल लिस्ट में भी दर्ज हो गया है. झारखंड पुलिस की IPS Civil List 2026 में उन्हें प्रांजल रुंडला के नाम से सूचीबद्ध किया गया है.

सिविल लिस्ट में नाम बदला

सिविल लिस्ट में अब सुभाष चंद्र जाट प्रांजल रुंडला के नाम से दिखाया गया है. उनका आईपीएस सर्विस नंबर 20151723 है. वह 2015 बैच के झारखंड कैडर के अधिकारी हैं. फिलहाल वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और उनका वेतन स्तर-12 दर्ज है. नाम बदलने से पहले सरकारी दस्तावेजों में उनका नाम सुभाष चंद्र जाट दर्ज था. 2024 की आईपीएस सिविल लिस्ट में भी उनका नाम इसी रूप में दर्ज था. अब सरकारी रिकॉर्ड में इसे बदलकर प्रांजल रुंडला कर दिया गया है.

देवघर के एसपी भी रह चुके हैं

प्रांजल रुंडला झारखंड में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं. अप्रैल 2022 में उन्हें देवघर का एसपी बनाया गया था. इससे पहले वह जमशेदपुर के सिटी एसपी भी रह चुके हैं. देवघर एसपी के पद पर उन्होंने जुलाई 2023 तक काम किया. इसके बाद उन्होंने झारखंड पुलिस मुख्यालय में जिम्मेदारी संभाली और बाद में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए.

सर्विस नंबर से जुड़ा रहेगा पुराना रिकॉर्ड