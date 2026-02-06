झारखंड के खिलाड़ियों को कब मिलेगा पूरा हकः पेंशन पर कैबिनेट की मुहर पर सीधी नियुक्ति पर अब भी सवाल!
झारखंड कैबिनेट ने प्रदेश के खिलाड़ियों के पेंशन पर मुहर लगाई है. लेकिन अब भी सीधी नियुक्ति को लेकर तस्वीर साफ नहीं.
Published : February 6, 2026 at 3:50 PM IST
रांचीः राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ियों को अब तक सीधी नियुक्ति का लाभ पूरी तरह नहीं मिल पाया है. नियमावली में संशोधन के दावे तो होते रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग रही है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या खेल विभाग वास्तव में इस दिशा में आगे बढ़ पाया है. सीधी नियुक्ति को लेकर विभाग की मौजूदा स्थिति क्या है और नियमों में कौन-से ठोस बदलाव किए गए हैं. साथ ही, खिलाड़ियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए खेल विभाग की भूमिका क्या होगी ये सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं.
इन्हीं सवालों के बीच झारखंड सरकार ने खिलाड़ियों के हित में एक अहम निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में खिलाड़ियों को पेंशन देने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। कैबिनेट की इस बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जबकि दो प्रस्तावों को स्थगित कर दिया गया. सरकार ने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना को नए सिरे से रिस्ट्रक्चर किया है.
सरकार ने खिलाड़ियों की पेंशन योजना को 10 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है. इसके तहत खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर पांच हजार रुपये से लेकर 20 हजार रुपये तक की मासिक पेंशन दी जाएगी. ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सबसे अधिक 20 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है.
वहीं, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, सैफ गेम्स जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को 10 हजार से 16 हजार रुपये तक की पेंशन मिलेगी. राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को न्यूनतम पांच हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी. सरकार का मानना है कि इस फैसले से खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे.
हालांकि, पेंशन के इस फैसले के बावजूद सीधी नियुक्ति को लेकर तस्वीर अब भी साफ नहीं है. खेल विभाग का दावा है कि नियमावली में सुधार किए गए हैं और लगातार संशोधन की प्रक्रिया जारी है. शिक्षा सचिव ने कहा है कि आने वाली कैबिनेट की बैठकों में सीधी नियुक्ति को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा. गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुछ सुधार किए गए हैं, लेकिन खिलाड़ियों के लिए स्थायी समाधान अभी बाकी है.
खेल संघों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही नियमावली में मौजूद त्रुटियों की ओर भी इशारा किया है. संघों का कहना है कि केवल पेंशन देने से खिलाड़ियों की समस्याओं का पूर्ण समाधान नहीं होगा. खिलाड़ियों और उनके परिवारों की मांग है कि युवा और उभरते खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि झारखंड में खेल और खिलाड़ी दोनों मजबूत हो सकें.
खेल सचिव ने कहा है कि आने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में नियमावली में और सुधार किए जाएंगे. कुछ बिंदुओं को फिलहाल होल्ड पर रखा गया है, लेकिन जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में खिलाड़ियों के लिए और भी सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे.
वह लंबे समय से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें किसी भी तरह का सीधा लाभ नहीं मिला। आज भी उन्हें निजी नौकरी कर गुजर-बसर करनी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि कई बार आवेदन देने के बावजूद कोई ठोस पहल नहीं हुई. -संदीप कुमार, अंतरराष्ट्रीय स्तर थ्रो बॉल खिलाड़ी.
कुल मिलाकर, झारखंड सरकार का खिलाड़ियों को पेंशन देने का फैसला एक सकारात्मक कदम जरूर है, लेकिन सीधी नियुक्ति और नियमावली की स्पष्टता को लेकर अभी भी कई सवाल कायम हैं. खिलाड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाली कैबिनेट बैठकों में सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं, बल्कि ठोस और स्थायी फैसले लेकर उनके भविष्य को सुरक्षित करेगी.
