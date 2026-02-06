ETV Bharat / state

झारखंड के खिलाड़ियों को कब मिलेगा पूरा हकः पेंशन पर कैबिनेट की मुहर पर सीधी नियुक्ति पर अब भी सवाल!

रांचीः राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले झारखंड के खिलाड़ियों को अब तक सीधी नियुक्ति का लाभ पूरी तरह नहीं मिल पाया है. नियमावली में संशोधन के दावे तो होते रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग रही है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या खेल विभाग वास्तव में इस दिशा में आगे बढ़ पाया है. सीधी नियुक्ति को लेकर विभाग की मौजूदा स्थिति क्या है और नियमों में कौन-से ठोस बदलाव किए गए हैं. साथ ही, खिलाड़ियों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए खेल विभाग की भूमिका क्या होगी ये सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं.

इन्हीं सवालों के बीच झारखंड सरकार ने खिलाड़ियों के हित में एक अहम निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में खिलाड़ियों को पेंशन देने के प्रस्ताव पर सहमति बनी। कैबिनेट की इस बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जबकि दो प्रस्तावों को स्थगित कर दिया गया. सरकार ने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन योजना को नए सिरे से रिस्ट्रक्चर किया है.

झारखंड कैबिनेट ने प्रदेश के खिलाड़ियों के पेंशन पर मुहर लगाई (ETV Bharat)

सरकार ने खिलाड़ियों की पेंशन योजना को 10 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है. इसके तहत खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर पांच हजार रुपये से लेकर 20 हजार रुपये तक की मासिक पेंशन दी जाएगी. ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सबसे अधिक 20 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान किया गया है.

वहीं, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, सैफ गेम्स जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को 10 हजार से 16 हजार रुपये तक की पेंशन मिलेगी. राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को न्यूनतम पांच हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी. सरकार का मानना है कि इस फैसले से खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे.

हालांकि, पेंशन के इस फैसले के बावजूद सीधी नियुक्ति को लेकर तस्वीर अब भी साफ नहीं है. खेल विभाग का दावा है कि नियमावली में सुधार किए गए हैं और लगातार संशोधन की प्रक्रिया जारी है. शिक्षा सचिव ने कहा है कि आने वाली कैबिनेट की बैठकों में सीधी नियुक्ति को लेकर भी निर्णय लिया जाएगा. गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुछ सुधार किए गए हैं, लेकिन खिलाड़ियों के लिए स्थायी समाधान अभी बाकी है.