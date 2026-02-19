ETV Bharat / state

बाजार समितियों में मानवबल की भारी कमी, सदन में सरकार का जवाब- नई नियमावली के बाद बदलेगी तस्वीर

इसपर सरकार की ओर से मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की ने दो टूक कहा कि झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन (संवर्धन और सुविधा) नियमावली, 2025 का गठन प्रक्रियाधीन है. नियमावली गठन के बाद सक्षम प्राधिकार द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया होगी. उन्होंने कहा कि फिलहाल उपलब्ध मानव बल से बाजार समितियों का कार्य किया जा रहा है, जो काफी है. क्योंकि कर्मियों का काम सिर्फ रेंट वसूली तक सीमित रह गया है. मंत्री ने यह भी कहा कि वर्तमान में कोई भी नियमावली अस्तित्व में नहीं है.

रांची: झारखंड में 28 बाजार समितियां संचालित हैं. लेकिन तमाम बाजार समितियां बुनियादी समस्याओं से जूझ रहीं हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह है मानव बल की घोर कमी. प्रश्नकाल में भाजपा विधायक राज सिन्हा की अनुपस्थिति में इस सवाल को जदयू विधायक सरयू राय ने उठाया. उन्होंने कहा कि बाजार समितियों में कुल 900 पद स्वीकृत हैं. इसकी तुलना में अलग अलग संवर्ग के 795 पद रिक्त पड़े हुए हैं. इसकी वजह से कामकाज प्रभावित हो रहा है. ऐसे में सरकार को बताना चाहिए कि ऐसे हालात में बाजार समितियों का क्या औचित्य रह जाता है. क्योंकि पणन सचिव के 28 पद रिक्त है और उनकी जगह पर्यवेक्षकों से काम लिया जा रहा है.

विधायक सरयू राय ने कहा कि ऐसे में सरकार को बताना चाहिए क्या मानव बल की कमी के कारण बाजार समितियों पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, उसकी भरपाई कैसे होगी. क्योंकि रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत तमाम समितियों की सड़के खराब पड़ी हैं. पानी की व्यवस्था नहीं है. दुकानें जर्जर हाल में हैं. ग्राहकों के लिए कोई सुविधा नहीं है.

इसपर मंत्री ने कहा कि पूर्व में मार्केटिंग बोर्ड और बाजार समिति के गठन के समय यह उद्देश्य था कि प्राथमिक कृषि उत्पादन को एक बेहतर मार्केट उपलब्ध कराया जाए. बदले में बाजार समिति 1 प्रतिशत सेवा शुल्क वसूलती थी. लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने टैक्स व्यवस्था को खत्म कर दिया. वर्तमान में रेंट की वसूली जिला परिषद और नगर पंचायत के स्तर पर की जाती है. जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है. वर्तमान में तैनात कर्मियों का काम सिर्फ रेंट वसूलना है. इस लिहाज से पर्याप्त मानव बल है. जो नियमावली बन रही है, उसका दायरा काफी व्यापक होगा. इसको सिर्फ बाजार समिति के संचालन से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.



बाजार समिति को समाप्त करने की बात उचित नहीं

इसपर विधायक सरयू राय ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था से क्या यह माना जाए कि सरकार बाजार समिति की व्यवस्था को समाप्त करना चाहती है. मंत्री ने कहा कि हमारी ही सरकार ने एक्ट लाया है. इसलिए यह कहना कि बाजार समिति के समाप्त कर दिया जाएगा, यह कहना सही नहीं होगा. सरकार प्रस्तावित नियमावली के जरिए किसानों और व्यापारियों के हितों का ख्याल रखेगी. इसपर सरयू राय ने कहा कि इस जवाब से साफ है कि सरकार बाजार समिति को मजबूत बनाना चाहती है.

