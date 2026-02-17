ETV Bharat / state

झारखंड विधानसभा बजट सत्र 2026: कांग्रेस विधायक दल की बैठक, केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोलने की बनी रणनीति

रांची: केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में किए गए बदलावों और झारखंड के युवाओं की लंबित छात्रवृत्ति के विरोध में प्रदेश कांग्रेस सदन के अंदर और बाहर आंदोलन करेगी. मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. बैठक में स्थानीय मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय मुद्दों को भी मुखरता से उठाने का ऐलान किया गया.

कांग्रेस विधायक राजेश कच्छप के आवास पर हुई इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, रामेश्वर उरांव सहित कई विधायक मौजूद रहे. बैठक के बाद विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने बताया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा में किए गए बदलावों से मजदूरों पर कुठाराघात किया है. उन्होंने कहा कि यह निर्णय झारखंड सहित पूरे देश के मजदूरों के साथ अन्याय है. इसके विरोध में गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ मिलकर सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन किया जाएगा.

प्रदीप यादव का बयान (ETV Bharat)

प्रदीप यादव ने आगे कहा कि झारखंड के युवाओं की लंबित छात्रवृत्ति और वृद्धावस्था पेंशन की राशि का भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा. इसके लिए कांग्रेस सदन के अंदर और बाहर आंदोलन करेगी. इसके अलावा अल्पसंख्यकों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी पार्टी मुखरता से अपनी बात रखेगी.

बजट सत्र के लिए पूरी तरह तैयार कांग्रेस

झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है. कांग्रेस ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है. सदन में विपक्ष के सवालों का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को विशेष रूप से तैयार रहने का निर्देश दिया गया है. बैठक में विधायकों को आपसी खींचतान से दूर रहने की सलाह दी गई और सदन में एकजुट होकर विपक्ष पर पलटवार करने की रणनीति तय की गई. कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि वह विपक्ष की भूमिका में रहते हुए सरकार के कमियों को उजागर करेगी और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देगी.