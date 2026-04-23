तंग गलियों से टॉप तक का सफर: टॉपर सन्नी कुमार वर्मा ने हासिल किए 99.60% अंक, बताए सफलता के मंत्र
झारखंड बोर्ड मैट्रिक में चार टॉपरों में से एक रांची के सन्नी कुमार वर्मा हैं. इन्होंने बताया कि कैसे पढ़ाई की और टॉपर बने.
Published : April 23, 2026 at 5:27 PM IST
रांची: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) द्वारा आयोजित सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा 2026 के परिणामों में इस बार प्रतिभा और मेहनत की ऐसी मिसाल सामने आई है, जिसने हर किसी को प्रेरित किया है. इस वर्ष स्टेट टॉपर की सूची में कुल चार विद्यार्थियों ने 99.60% अंक हासिल कर संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है. इनमें रांची के संत लुइस हाई स्कूल के छात्र सन्नी कुमार वर्मा का नाम भी प्रमुखता से शामिल है.
रांची के न्यू मधुकम रोड नंबर 5 की तंग गलियों में रहने वाले सन्नी कुमार वर्मा का यह सफर किसी संघर्ष से कम नहीं रहा. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य को कभी धुंधला नहीं होने दिया. उनके पिता एक प्राइवेट नौकरी करते हैं, जबकि माता गृहिणी हैं. साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आने वाले सन्नी ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो परिस्थितियां रास्ता नहीं रोक सकतीं.
ईटीवी भारत से खास बातचीत
ईटीवी भारत से खास बातचीत में सन्नी ने बताया कि उन्होंने कभी भी पढ़ाई को बोझ या तनाव के रूप में नहीं लिया. वे हमेशा हंसते-खेलते पढ़ाई करते थे, जिससे उन्हें चीजों को समझने में आसानी होती थी. सन्नी का मानना है कि पढ़ाई में निरंतरता और समझ सबसे जरूरी है, न कि सिर्फ घंटों बैठना. वे अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और शिक्षकों को देते हैं.
सन्नी की मां ने बताया कि उनका बेटा कभी जिद्दी नहीं रहा. घर में जो भी उपलब्ध होता, उसी में संतुष्ट रहता था. उन्होंने कहा कि सन्नी ने हमेशा सादगी और अनुशासन के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी. वहीं शिक्षकों का कहना है कि यह सफलता एक दिन की नहीं, बल्कि पिछले चार वर्षों की निरंतर मेहनत का परिणाम है. सन्नी नियमित रूप से पढ़ाई करते थे और किसी भी विषय में डाउट होने पर तुरंत शिक्षकों या घर पर पूछकर उसे क्लियर करते थे.
सन्नी कुमार वर्मा ने आगे की योजना के बारे में बताया कि वे इंजीनियर बनना चाहते हैं. उन्होंने अपनी पढ़ाई स्कॉलरशिप के माध्यम से पूरी की है और आगे भी वे इसी तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े.
इस वर्ष की टॉपर सूची में अन्य तीन छात्र-छात्राओं ने भी 99.60% अंक हासिल कर संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है. इनमें हजारीबाग की प्रियंशु कुमारी, शिवांगी कुमारी और एक अन्य छात्र शामिल हैं. सभी टॉपर्स ने अपने-अपने स्कूल और जिले का नाम रोशन किया है.
झारखंड के विभिन्न जिलों से आए इन प्रतिभाशाली छात्रों ने यह साबित कर दिया है कि मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है. इस परिणाम ने न सिर्फ छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाया है, बल्कि आने वाले विद्यार्थियों के लिए भी एक नई प्रेरणा दी है.
JAC 10वीं टॉपर्स लिस्ट 2026, स्टेट टॉपर (99.60%)
- सन्नी कुमार वर्मा – संत लुइस हाई स्कूल, रांची
- प्रियंशु कुमारी – इंदिरा गांधी गर्ल्स हाई स्कूल, हजारीबाग
- शिवांगी कुमारी – एसएस हाई स्कूल बानो, सिमडेगा
- प्रेम कुमार साहू – प्रेमचंद हाई स्कूल, मेसरा
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