सीबीएसई से पहले होगी झारखंड बोर्ड की परीक्षा, फरवरी के पहले सप्ताह में मैट्रिक-इंटर की परीक्षा शुरू करने की तैयारी में जुटा जैक

जैक बोर्ड सीबीएसई से पहले यानी फरवरी के पहले सप्ताह से ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है.

Published : November 1, 2025 at 2:12 PM IST

2 Min Read
रांचीः सीबीएसई द्वारा अगले साल यानी 2026 की मैट्रिक-इंटर परीक्षा की डेट घोषित होने के बाद झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के मन में यह उत्सुकता है कि आखिर जैक द्वारा कब परीक्षा ली जायेगी? इस संबंध में जो जानकारी मिल रही है उसके तहत जैक बोर्ड सीबीएसई से पहले यानी फरवरी के पहले सप्ताह से ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है.

डेट शीट पिछले दिनों जारी कर दी गई थी

जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा की मानें तो इसे लेकर जो प्रारंभिक तैयारियां की जाती हैं वो शुरू कर दी गई हैं. फरवरी के पहले सप्ताह में परीक्षा शुरू होने की संभावना है. हालांकि परीक्षा की तिथि को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही बैठक होगी.

उन्होंने कहा कि इसी महीने यानी नवंबर में विद्यार्थियों का ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू होगा. वहीं परीक्षा केन्द्र का निर्धारण जिला स्तर पर हो रहा है. गौरतलब है कि सीबीएसई ने अगले साल 17 फरवरी से मैट्रिक-इंटर की परीक्षा आयोजित करने के लिए डेट शीट पिछले दिनों जारी कर दी थी.

पिछले साल 11 फरवरी से जैक बोर्ड की हुई थी परीक्षा

जैक बोर्ड की मैट्रिक (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) की 2025 की परीक्षाएं 11 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक आयोजित की गयी थी. पहली पाली में सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक मैट्रिक की परीक्षा, वहीं दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक इंटरमीडिएट की परीक्षा हुई थी.

आर्ट्स में सबसे अधिक फार्म भरे गए थे

जैक से मिली जानकारी के अनुसार, दोनों परीक्षाओं में शामिल होने के लिए कुल 7,84,028 विद्यार्थिओं ने फार्म भरा था. जैक ने इन परीक्षार्थियों के लिए पूरे राज्य भर में 2086 केंद्र बनाए थे. माध्यमिक के 4,33,890 परीक्षार्थियों की परीक्षा 1297 केंद्रों पर, जबकि इंटर के 3,50,138 परीक्षार्थियों की परीक्षा 789 केंद्रों पर आयोजित की गई थी. इंटर के तीनों संकायों में से आर्ट्स में सबसे अधिक 2,28,832 विद्यार्थी थे. वहीं, साइंस में 99,131 और कॉमर्स में 22,175 विद्यार्थियों ने फार्म भरा था.

