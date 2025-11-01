ETV Bharat / state

सीबीएसई से पहले होगी झारखंड बोर्ड की परीक्षा, फरवरी के पहले सप्ताह में मैट्रिक-इंटर की परीक्षा शुरू करने की तैयारी में जुटा जैक

रांचीः सीबीएसई द्वारा अगले साल यानी 2026 की मैट्रिक-इंटर परीक्षा की डेट घोषित होने के बाद झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के मन में यह उत्सुकता है कि आखिर जैक द्वारा कब परीक्षा ली जायेगी? इस संबंध में जो जानकारी मिल रही है उसके तहत जैक बोर्ड सीबीएसई से पहले यानी फरवरी के पहले सप्ताह से ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है.

डेट शीट पिछले दिनों जारी कर दी गई थी

जैक अध्यक्ष डॉक्टर नटवा हांसदा की मानें तो इसे लेकर जो प्रारंभिक तैयारियां की जाती हैं वो शुरू कर दी गई हैं. फरवरी के पहले सप्ताह में परीक्षा शुरू होने की संभावना है. हालांकि परीक्षा की तिथि को अंतिम रूप देने के लिए जल्द ही बैठक होगी.

उन्होंने कहा कि इसी महीने यानी नवंबर में विद्यार्थियों का ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू होगा. वहीं परीक्षा केन्द्र का निर्धारण जिला स्तर पर हो रहा है. गौरतलब है कि सीबीएसई ने अगले साल 17 फरवरी से मैट्रिक-इंटर की परीक्षा आयोजित करने के लिए डेट शीट पिछले दिनों जारी कर दी थी.

पिछले साल 11 फरवरी से जैक बोर्ड की हुई थी परीक्षा

जैक बोर्ड की मैट्रिक (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) की 2025 की परीक्षाएं 11 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक आयोजित की गयी थी. पहली पाली में सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1 बजे तक मैट्रिक की परीक्षा, वहीं दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक इंटरमीडिएट की परीक्षा हुई थी.