अब तक नहीं हुई झारखंड भाजपा की अनुषंगी इकाई, मोर्चा और विभाग की घोषणा, कार्यकर्ताओं में निराशा
झारखंड भाजपा की अनुषंगी इकाई, मोर्चा और विभाग की घोषणा अब तक नहीं हो पाई है. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट
Published : May 13, 2026 at 6:49 PM IST
रांचीः आदित्य साहू के नेतृत्व में झारखंड बीजेपी इन दिनों नई ऊर्जा और उत्साह के साथ काम कर रही है. इस साल जनवरी में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को बनाए जाने के बाद 29 मार्च को प्रदेश पदाधिकारियों की टीम घोषित कर भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने संगठन को धारदार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन एक महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी पार्टी अब तक अपनी अनुषंगी इकाई, मोर्चा और विभाग की घोषणा नहीं कर पाई है.
जाहिर तौर पर प्रदेश पदाधिकारी की टीम में जिन्हें स्थान नहीं मिला था उन्हें उम्मीद है कि मोर्चा और विभाग में उन्हें जरूर मौका मिलेगा, लेकिन उम्मीद लगाए बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं को अब सब्र का बांध टूटने लगा है और पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष जल्द से जल्द इसकी घोषणा करने की मांग उठने लगी है. संभावना जताई जा रही है कि अगले एक सप्ताह के अंदर पार्टी के द्वारा इस पर कुछ निर्णय लिया जाएगा.
मीडिया विभाग से लेकर महिला मोर्चा तक बनेगी नई टीम
संगठनात्मक मजबूती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने महिला मोर्चा से लेकर मीडिया विभाग तक गठित कर रखी है. लगभग एक दर्जन से अधिक ऐसे विभाग और मोर्चा में अलग-अलग कमेटी का गठन होना है इसको लेकर कवायद तेज है. इस संबंध में भाजपा नेता दीनदयाल वर्णवाल कहते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू इतने परिपक्व हैं जिनके प्रति भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाला समय में संगठन और भी मजबूत होगा. झारखंड बीजेपी का एक-एक कार्यकर्ता उनसे बेहद ही खुश है और आशान्वित है.
उन्होंने कहा कि पदाधिकारी की घोषणा हो चुकी है और जो मोर्चा और विभाग की घोषणा होनी है उसमें ऐसे परिपक्व लोगों को लाया जाना चाहिए कि इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें. उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए मोर्चा संगठन बहुत ही महत्व रखता है और .यदि परिपक्व टीम बनती है तो इसका लाभ पार्टी को मिलेगा. इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जो भी पदाधिकारी बनाए गए हैं वह इस पर विचार करने में जुटे हैं. बहरहाल, राज्य में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में है और सरकार को घेरने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाया है.
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