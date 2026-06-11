भाजपा नेताओं के निशाने पर स्वास्थ्य मंत्री, गीता कोड़ा से लेकर भाजपा की महिला नेताओं ने सीएम से की कार्रवाई की मांग

भाजपा नेताओं के निशाने पर स्वास्थ्य मंत्री, गीता कोड़ा से लेकर भाजपा की महिला नेताओं ने सीएम से की कार्रवाई की मांग
झारखंड भाजपा की महिला नेताओं ने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग सीएम से की है.
Published : June 11, 2026 at 11:28 PM IST|
Updated : June 11, 2026 at 11:40 PM IST
रांची: भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद गीता कोड़ा से लेकर भाजपा की महिला प्रवक्ता राफिया नाज तक ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी को बर्खास्त करने की मांग मुख्यमंत्री से की है.
भाजपा की दोनों महिला नेताओं ने इरफान अंसारी के बयान को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उन्हें इलाज की जरूरत है. भाजपा की जनजातीय और अल्पसंख्यक समुदाय से आनेवाली दोनों महिला नेत्रियों ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा महिलाओं के संदर्भ में उनके एक बयान बेहद आपत्तिजनक है.
भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा ने कहा कि इरफान अंसारी द्वारा महिलाओं के चेहरे की चमक बढ़ जाने जैसे शब्द का प्रयोग करना पूरे महिला समाज का अपमान करने वाला है, यह बयान शर्मनाक और निंदनीय है. कांग्रेस नेताओं और खासकर इरफान अंसारी के द्वारा महिलाओं को लेकर दिया गया. यह कोई पहला आपत्तिजनक बयान नहीं है. इसके पहले भी महिलाओं के खिलाफ मंत्री आपत्तिजनक बयान दे चुके है.
वहीं राफिया नाज ने कहा कि इससे पहले इरफ़ान अंसारी ने कभी महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर अपमानित किया तो कभी योग करने की वजह से मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाया. पूर्व में राष्ट्रपति को लेकर भी कांग्रेस पार्टी बेतुकी भाषा का प्रयोग कर चुकी है.
राफिया नाज ने कहा कि इरफान अंसारी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इनका इलाज कराना जरूरी है. राज्य सरकार को तत्काल इन्हें रिनपास में भर्ती करा देना चाहिए. वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष गीता कोड़ा ने हेमंत सरकार से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को अविलंब बर्खास्त करने की मांग की है.
क्या था मंत्री इरफान अंसारी का बयान
दरअसल, रांची में एक विभागीय कार्यक्रम के बाद मीडियाकर्मियों ने जब राज्यसभा चुनाव को लेकर स्वास्थ्य मंत्री से सवाल किया गया. इसके जवाब में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी के लिए 10 जून को विधानसभा में गोलबंद हुए भाजपा विधायकों पर तंज कसा. इस क्रम में यह बोल दिया कि सीपी सिंह की तो बात छोड़िए, भाजपा की महिला विधायकों का चेहरा भी खूब चमक रहा था.
मंत्री इरफान अंसारी ने कहा था कि जिस परिमल नथवानी का नामांकन रद्द होना चाहिए था उनका नामांकन वैध हो जाने पर भाजपा विधायक सीपी सिंह और महिला विधायकों का चेहरा चमक रहा था. आगे मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि ये लक्षण और चाल चलन को वह नहीं चलने देंगे क्योकि झारखंड का निर्माण दिशोम गुरु और उनके पिता फुरकान अंसारी ने इस लिए नहीं कराया था.
इसे भी पढ़ें- मंत्री इरफान अंसारी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना, कहा - मजाक का पात्र बन गए हैं योगी
इसे भी पढ़ें- बीजेपी नेता का झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर विवादित बयान, कांग्रेस को बताया एक धर्म विशेष की पार्टी
इसे भी पढ़ें- स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने लिखा ममता बनर्जी को पत्र! अभिषेक बनर्जी के साथ घटी घटना पर जताई नाराजगी