जनजातीय गौरव दिवस को भव्य बनाने में जुटी भाजपा, बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू से लेकर रांची तक निकाली जाएगी पदयात्रा
बिरसा मुंडा की जयंती पर भाजपा की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा
Published : November 11, 2026 at 2:30 PM IST
रांचीः धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती को भव्य रूप से मनाने की तैयारी में भाजपा जुटी हुई है. इस मौके पर भाजपा की ओर से झारखंड सहित देशभर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा. प्रदेश भाजपा ने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर 11 से 18 नवंबर तक देश के हर जनजाति बहुल जिले, विधानसभा और सभी मंडल में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा.
इसके तहत प्रदेश भाजपा ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलिहातू से रांची के कोकर स्थित समाधि स्थल तक पदयात्रा निकालने का निर्णय लिया है. प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में आगामी 13 नवंबर को पदयात्रा निकाली जाएगी. जिसमें पूर्व सांसद कड़िया मुंडा, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, पूर्व सीएम मधु कोड़ा, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, नीलकंठ सिंह मुंडा, कोचे मुंडा, समीर उरांव आदि नेता मौजूद रहेंगे.
11 से 18 नवंबर तक होंगे कई कार्यक्रम
प्रदेश भाजपा द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर भाजपा एसटी मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने कहा कि 12 नवंबर को राज्य के सभी जिलों में प्रेस वार्ता के जरिए केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा आदिवासियों के लिए चलाई गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी. इसके अलावा 14 नवंबर को स्मारकों और मूर्तियों की सफाई की जाएगी और दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. 15 नवंबर को जिला और मंडल स्तर पर पुष्पांजलि होगी. 16-17 और 18 नवंबर को विधानसभा क्षेत्र में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.
कांग्रेस ने हमेशा जनजातियों को बरगलाया-समीर उरांव
प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान समीर उरांव ने एक तरफ केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा जनजातियों के लिए चलाई गई योजनाओं का जिक्र करते हुए सराहना की, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए. उन्होंने कांग्रेस पर हमेशा जनजातियों को भड़काने और बरगलाने का आरोप लगाते हुए उसे आदिवासी विरोधी बताया. उन्होंने कहा कि अबुआ राज में आज भी जनजाति समाज के लोग असुरक्षित हैं और उन पर लगातार हमले हो रहे हैं.
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