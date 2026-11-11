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जनजातीय गौरव दिवस को भव्य बनाने में जुटी भाजपा, बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू से लेकर रांची तक निकाली जाएगी पदयात्रा

प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा एसटी मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव व अन्य. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती को भव्य रूप से मनाने की तैयारी में भाजपा जुटी हुई है. इस मौके पर भाजपा की ओर से झारखंड सहित देशभर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा. प्रदेश भाजपा ने राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर 11 से 18 नवंबर तक देश के हर जनजाति बहुल जिले, विधानसभा और सभी मंडल में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा.

इसके तहत प्रदेश भाजपा ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली उलिहातू से रांची के कोकर स्थित समाधि स्थल तक पदयात्रा निकालने का निर्णय लिया है. प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में आगामी 13 नवंबर को पदयात्रा निकाली जाएगी. जिसमें पूर्व सांसद कड़िया मुंडा, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, पूर्व सीएम मधु कोड़ा, पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, नीलकंठ सिंह मुंडा, कोचे मुंडा, समीर उरांव आदि नेता मौजूद रहेंगे.