ETV Bharat / state

14 जनवरी को मिलेगा झारखंड बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष, निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी करने में जुटी पार्टी

झारखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा 14 जनवरी को हो जाएगी.

JHARKHAND BJP
सांकेतिक तस्वीर (पीटीआई)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 12, 2026 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः मकर संक्रांति के मौके पर झारखंड भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा. पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव की घोषणा करते हुए 13 जनवरी को नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर 14 को निर्वाचन की औपचारिकता पूरी करने का निर्णय लिया है. इसके लिए पार्टी द्वारा नवनियुक्त चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव सोमवार शाम रांची पहुंच रहे हैं.

चुनाव प्रभारी जुएल उरांव की देखरेख में होने वाले निर्वाचन की जानकारी देते हुए पार्टी के संगठनात्मक चुनाव के प्रदेश संयोजक प्रदीप वर्मा ने कहा कि 13 जनवरी को दिन के 12 बजे से 2 बजे तक प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के लिए नामांकन लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि दोपहर 2 से 3 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और दोपहर 3 बजे से 5 तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे.

जानकारी देते बीजेपी सांसद (ईटीवी भारत)
14 जनवरी को चुने जाएंगे भाजपा के नये प्रदेश अध्यक्ष

झारखंड बीजेपी के नये प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे यह 14 जनवरी को तय हो जाएगा. वैसे तो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नये प्रदेश अध्यक्ष बनने की संभावना है, उसके बावजूद पार्टी ने 14 जनवरी को रांची में दोपहर 2 बजे निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया है. पार्टी नेता डॉ प्रदीप वर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि एक से अधिक नामांकन होने पर मतदान होगा और यदि एक नामांकन होता है तो निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की जायेगी.

उन्होंने कहा कि पिछले साल संगठन पर्व के रुप में पार्टी की संगठनात्मक निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू की गई थी जो अंतिम चरण में है. जिलाध्यक्षों की घोषणा के बाद पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के निर्वाचन को भी अंतिम रूप देने की तैयारी कर ली है.

ये भी पढ़ेंः
बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों का किया स्वागत, सांगठनिक कार्यों को धरातल पर उतारने का दिया संदेश

बीजेपी के पलामू जिला अध्यक्ष बने अमित तिवारी, पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में निर्विरोध चुने गए

TAGGED:

BJP NEW STATE PRESIDENT
झारखंड बीजेपी
झारखंड बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष
केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव
JHARKHAND BJP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.