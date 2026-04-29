बीजेपी राज्य में करेगी बड़ा प्रदर्शन, इन मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेंगे कार्यकर्ता
बीजेपी राज्य सरकार के खिलाफ पेयजल संकट और बिजली कटौती को लेकर जिलेवार प्रदर्शन करेगी.
Published : April 29, 2026 at 4:53 PM IST
रांची: झारखंड में बढ़ती तपिश के साथ साथ पेयजल संकट गहराता जा रहा है. इसके साथ ही बार बार बिजली कटौती की वजह से आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है. बिजली, पानी संकट जैसी जनता से जुड़ी समस्या को लेकर बीजेपी ने 6 मई से 12 मई के बीच अलग अलग जिलों में प्रदर्शन करने की घोषणा की है.
बिजली, पानी उपलब्ध कराने में विफल राज्य सरकार: बीजेपी
झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन करके प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार को एक अक्षम और भ्र्ष्टाचार में डूबी सरकार बताते हुए कहा कि ये सरकार अपनी जनता को पानी, बिजली भी उपलब्ध कराने में विफल है. आदित्य साहू ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने "हर घर नल जल" योजना के लिए राज्य को 2019 से 2025 तक 12,982 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं लेकिन राज्य सरकार सिर्फ 6010 करोड़ (46.9%) की खर्च कर पाई है. लोगों के घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए केंद्र से मिली राशि में से 7 हजार करोड़ के अधिक की राशि ये इंडी सरकार खर्च भी नहीं कर पाई है.
हर घर नल जल योजना में केरल के बाद नीचे से दूसरे पर झारखंड: आदित्य साहू
बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि केंद्र से पर्याप्त राशि मिलने के बाद भी ये सरकार लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "हर घर नल जल" योजना के तहत 12,982 करोड़ मिलने के बाद भी ये सरकार लोगों को पानी उपलब्ध कराने में नाकाम साबित हुई है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि "हर घर नल जल योजना" में केरल के बाद नीचे से झारखंड दूसरे स्थान पर आता है. हर घर में नल जल पहुंचाने में झारखंड की सफलता 55% पर अटकी है जबकि राष्ट्रीय औसत 81% का है.
बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक ओर झारखंड में लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इस गंभीर समस्या के समाधान की जगह लंबे समय तक राज्य से बाहर रहकर अपनी जिम्मेदारियों से दूरी बनाते नजर आए।— BJP JHARKHAND (@BJP4Jharkhand) April 29, 2026
जहां एक तरफ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र… pic.twitter.com/7vB4oHdxA3
80 हजार से अधिक चापाकल खराब: आदित्य साहू
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसी साल पेयजल आपूर्ति मंत्री ने सभी खराब पड़े चापाकलों को 72 घंटे में ठीक करने लेने की बात कही थी लेकिन एक भी चापाकल नहीं बनाया जा सका. आदित्य साहू ने कहा कि राज्यवासी बिजली, पानी के लिए तड़प रहे हैं, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम, पश्चिम बंगाल में पार्टी की उपस्थिति दर्ज कराने में लगे हुए हैं. ऐसे में मुख्य विपक्षी दल होने के नाते बीजेपी कैसे चुप बैठ सकती है. आदित्य साहू ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान बिजली, पानी को लेकर जिलेवार धरना प्रदर्शन की घोषणा की है.
प्रदर्शन कार्यंक्रम की जानकारी
- 6 मई- गढ़वा, पलामू और लातेहार
- 7 मई- चाईबासा, जमशेदपुर और सरायकेला खरसावां
- 8 मई- हजारीबाग,चतरा, रामगढ़ और कोडरमा
- 9 मई- दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा, गोड्डा और देवघर
- 11 मई- गिरिडीह, धनबाद और बोकारो
- 12 मई- रांची, लोहरदगा, सिमडेगा, गुमला और खूंटी
सोई हुई सरकार को जगाना है: बीजेपी
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पानी, बिजली के मुद्दे पर कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि बीजेपी नेता, कार्यकर्ता ऊपर वर्णित दिनों के अनुसार अपने अपने क्षेत्र में तसला, देगची, घड़ा, बाल्टी के साथ प्रदर्शन करके कुंभकर्णी नींद में सोई सरकार को जगाने का काम करेंगे.
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