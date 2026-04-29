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बीजेपी राज्य में करेगी बड़ा प्रदर्शन, इन मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेंगे कार्यकर्ता

रांची: झारखंड में बढ़ती तपिश के साथ साथ पेयजल संकट गहराता जा रहा है. इसके साथ ही बार बार बिजली कटौती की वजह से आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है. बिजली, पानी संकट जैसी जनता से जुड़ी समस्या को लेकर बीजेपी ने 6 मई से 12 मई के बीच अलग अलग जिलों में प्रदर्शन करने की घोषणा की है.

बिजली, पानी उपलब्ध कराने में विफल राज्य सरकार: बीजेपी

झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन करके प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने हेमंत सरकार को एक अक्षम और भ्र्ष्टाचार में डूबी सरकार बताते हुए कहा कि ये सरकार अपनी जनता को पानी, बिजली भी उपलब्ध कराने में विफल है. आदित्य साहू ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने "हर घर नल जल" योजना के लिए राज्य को 2019 से 2025 तक 12,982 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं लेकिन राज्य सरकार सिर्फ 6010 करोड़ (46.9%) की खर्च कर पाई है. लोगों के घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए केंद्र से मिली राशि में से 7 हजार करोड़ के अधिक की राशि ये इंडी सरकार खर्च भी नहीं कर पाई है.

जानकारी देते प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू (Etv bharat)

हर घर नल जल योजना में केरल के बाद नीचे से दूसरे पर झारखंड: आदित्य साहू

बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि केंद्र से पर्याप्त राशि मिलने के बाद भी ये सरकार लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "हर घर नल जल" योजना के तहत 12,982 करोड़ मिलने के बाद भी ये सरकार लोगों को पानी उपलब्ध कराने में नाकाम साबित हुई है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि "हर घर नल जल योजना" में केरल के बाद नीचे से झारखंड दूसरे स्थान पर आता है. हर घर में नल जल पहुंचाने में झारखंड की सफलता 55% पर अटकी है जबकि राष्ट्रीय औसत 81% का है.