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पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर उत्साहित झारखंड बीजेपी, आदित्य साहू बोले- हर घर में जलेगा आशीर्वाद का दीया

रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को उत्सव की तरह मनाने की तैयारी में झारखंड बीजेपी जुटी है. पार्टी ने इसे खास अंदाज में मनाने की तैयारी की है. 17 सितंबर को पीएम मोदी के 76वें जन्मदिवस और 7 अक्टूबर को उनके सार्वजनिक जीवन में जनसेवा और समर्पण के 25 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि इसे खास बनाने के लिए बीजेपी ने 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान के रूप में पूरे देश की भांति झारखंड में भी इनके जन्मोत्सव को एक उत्सव के रुप में मनाने का निर्णय लिया गया है.

सेवा से संकल्प अभियान चलाएगी बीजेपी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर झारखंड बीजेपी, सेवा संकल्प अभियान चलाएगी. इस विशेष अवसर पर 17 सितंबर को झारखंड के हर घर के दरवाजे और मंदिरों में प्रधानमंत्री के लिए आशीर्वाद के दीप जलेंगे. हर सांगठनिक मंडल का एक गांव पूर्ण तरह से सजाया जाएगा और सभी गांव के हर घर दीप से प्रज्ज्वलित होंगे.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू (Etv Bharat)

पीएम की लंबी आयु के लिए की जाएगी प्रार्थना

बीजेपी नेता ने कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि 17 सितंबर को जन्मदिवस के दिन आशीर्वाद के दीया प्रजवल्लित किए जाएंगे, साथ ही उनकी लंबी आयु तथा उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना किया जाएगा. इसके अलावा भाजयुमो द्वारा कैंप लगाकर रक्तदान किया जाएगा.

सेवा संकल्प अभियान के तहत कई कार्यक्रम होंगे आयोजित

आदित्य साहू ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के तहत अलग अलग तिथियों में होने वाले कार्यक्रमों में चित्र सेवा, सेवा स्मरण, आंगन मिलन सेवा, कहानी बदलाव की, सेवा ज्योति यात्रा, बड़नगर से वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, जनसेवक महाकुंभ पंचायत से पार्लियामेंट, सेवा के रंग राष्ट के संग, हैकाथन और इनोवेशन चैलेंज, 25 साल 25 कहानियां आदि होंगी.