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पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर उत्साहित झारखंड बीजेपी, आदित्य साहू बोले- हर घर में जलेगा आशीर्वाद का दीया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान के रूप में झारखंड बीजेपी मनाएगी. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.

BJP State President Aditya Sahu
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 11, 2026 at 8:10 PM IST

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रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को उत्सव की तरह मनाने की तैयारी में झारखंड बीजेपी जुटी है. पार्टी ने इसे खास अंदाज में मनाने की तैयारी की है. 17 सितंबर को पीएम मोदी के 76वें जन्मदिवस और 7 अक्टूबर को उनके सार्वजनिक जीवन में जनसेवा और समर्पण के 25 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि इसे खास बनाने के लिए बीजेपी ने 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान के रूप में पूरे देश की भांति झारखंड में भी इनके जन्मोत्सव को एक उत्सव के रुप में मनाने का निर्णय लिया गया है.

सेवा से संकल्प अभियान चलाएगी बीजेपी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर झारखंड बीजेपी, सेवा संकल्प अभियान चलाएगी. इस विशेष अवसर पर 17 सितंबर को झारखंड के हर घर के दरवाजे और मंदिरों में प्रधानमंत्री के लिए आशीर्वाद के दीप जलेंगे. हर सांगठनिक मंडल का एक गांव पूर्ण तरह से सजाया जाएगा और सभी गांव के हर घर दीप से प्रज्ज्वलित होंगे.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू (Etv Bharat)

पीएम की लंबी आयु के लिए की जाएगी प्रार्थना

बीजेपी नेता ने कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि 17 सितंबर को जन्मदिवस के दिन आशीर्वाद के दीया प्रजवल्लित किए जाएंगे, साथ ही उनकी लंबी आयु तथा उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना किया जाएगा. इसके अलावा भाजयुमो द्वारा कैंप लगाकर रक्तदान किया जाएगा.

सेवा संकल्प अभियान के तहत कई कार्यक्रम होंगे आयोजित

आदित्य साहू ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के तहत अलग अलग तिथियों में होने वाले कार्यक्रमों में चित्र सेवा, सेवा स्मरण, आंगन मिलन सेवा, कहानी बदलाव की, सेवा ज्योति यात्रा, बड़नगर से वाराणसी सेवा यात्रा, सेवा मेरा योगदान, सेवा सेतु अभियान, जनसेवक महाकुंभ पंचायत से पार्लियामेंट, सेवा के रंग राष्ट के संग, हैकाथन और इनोवेशन चैलेंज, 25 साल 25 कहानियां आदि होंगी.

प्रधानमंत्री के सेवा कार्यों पर डाली जाएगी रोशनी

उन्होंने कहा कि सेवा के रंग के तहत विभिन्न स्थानों पर रंगोलियां बनाई जाएंगी और 25 साल 25 कहानियां कार्यक्रम के तहत कार्यकर्ताओं द्वारा पीएम मोदी के सामाजिक जीवन के 25 साल पर 25 कहानियां लिखकर उनके सेवा कार्यों पर प्रकाश डाला जाएगा. भाजपा के इन सभी सेवा अभियानों का अंतिम लक्ष्य प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को धरातल पर उतारना है. इन कार्यक्रमों के माध्यम से 2047 तक विकसित भारत का संकल्प दोबारा दोहराया जाएगा.

25 सालों से सेवा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

आदित्य साहू ने दावा करते हुए कहा कि हम लोग सचमुच में सौभाग्यशाली है कि प्रधानमंत्री जैसे महापुरुष देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं और हम सब उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं. उनका कार्यकाल संकल्प से सिद्धि तक सफल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना थके, बिना रुके पिछले 25 सालों से देश के नागरिकों की सेवा करने का काम कर रहे हैं, यह उन पर ईश्वरीय वरदान है. पीएम मोदी के जनसेवा की यात्रा भी जारी है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, जो शख्स अपने आरंभिक जीवन में कष्ट उठाता है. गरीबी देखी हो, वही व्यक्ति जब किसी पद पर पहुंचता है, तो अपने उस जीवन को याद करता है और अपने अनुभव के अनुसार गरीब, मजदूर, शोषित, किसानों के लिए योजनाएं बनाता है और उनके कल्याण के लिए काम करता है.

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