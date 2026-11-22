26 नवंबर को सभी जिलों में 'संविधान गौरव दिवस' मनाएगी BJP, अमर बाउरी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा- देश से माफी मांगे
BJP 26 नवंबर को झारखंड के सभी जिलों में संविधान गौरव दिवस मनाएगी. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 22, 2026 at 6:34 PM IST
रांची: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आगामी 26 नवंबर को 'संविधान गौरव दिवस' के रूप में मनाएगी. इस अवसर पर झारखंड के सभी सांगठनिक जिलों में विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा. भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने रविवार को रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने संविधान गौरव दिवस के उद्देश्यों को साझा करते हुए कांग्रेस पर संविधान, बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर और संवैधानिक संस्थाओं के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया.
साल 2015 से मनाया जा रहा है संविधान गौरव दिवस
अमर बाउरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान की गरिमा और लोकतंत्र में इसकी भूमिका को देश की एकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना है. उन्होंने बताया कि बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर को केंद्र में रखते हुए वर्ष 2015 में संविधान गौरव दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी. बाउरी के अनुसार, पहले बाबा साहेब को केवल उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर ही याद किया जाता था, लेकिन अब इस दिवस के माध्यम से उनके ऐतिहासिक योगदान और संविधान के महत्व को जन-जन तक पहुंचाया जा रहा है.
सत्ता बचाने के लिए संविधान में संशोधन करने का आरोप
अमर बाउरी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि संविधान लागू होने के बाद से ही कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए इसमें बार-बार संशोधन किए. उन्होंने कहा कि वर्ष 1975 में भी अपनी सत्ता बचाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था, जबकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान को संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं. बाउरी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब आंबेडकर का राजनीतिक विरोध किया और उन्हें चुनाव हराने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी उनके खिलाफ प्रचार किया था. उन्होंने मांग की कि कांग्रेस को बाबा साहेब के साथ किए गए व्यवहार के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए.
राज्य की कानून-व्यवस्था और पत्रकारों पर अंकुश का मुद्दा उठाया
भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने संविधान गौरव दिवस के विशेष सत्र और जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित चर्चा का बहिष्कार कर जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की है. इसके साथ ही अमर बाउरी ने झारखंड की राज्य सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में पत्रकारों की आवाज पर अंकुश लगाने का प्रयास हो रहा है, छात्र अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं बेलगाम हो गई हैं.
SIR और EVM पर कांग्रेस के रुख पर किया पलटवार
एसआईआर (SIR) को लेकर कांग्रेस के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए अमर बाउरी ने कहा कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जो कांग्रेस के शासनकाल में भी कई बार कराई जा चुकी है. उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है, वहां भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठाना उचित नहीं है. ईवीएम (EVM) के मुद्दे पर घेरते हुए बाउरी ने राजस्थान पंचायत चुनाव का उदाहरण दिया और कहा कि वहां अच्छी सीटें मिलने पर कांग्रेस ने ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन हारने पर संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा किया जाता है.
"एक देश में दो विधान के पक्ष में नहीं थे बाबा साहेब"
अमर बाउरी ने कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर एक देश में दो निशान और दो विधान के सख्त खिलाफ थे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना किसी भेदभाव के 140 करोड़ देशवासियों के लिए योजनाएं बना रहे हैं. उन्होंने देश के विभाजन के लिए कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को जिम्मेदार ठहराते हुए संविधान की मूल भावना को समझने पर जोर दिया. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह और प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज़ भी उपस्थित थीं.
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