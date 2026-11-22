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26 नवंबर को सभी जिलों में 'संविधान गौरव दिवस' मनाएगी BJP, अमर बाउरी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा- देश से माफी मांगे

पीसी करते बीजेपी नेता अमर बाउरी ( ETV Bharat )

रांची: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आगामी 26 नवंबर को 'संविधान गौरव दिवस' के रूप में मनाएगी. इस अवसर पर झारखंड के सभी सांगठनिक जिलों में विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा. भाजपा के प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने रविवार को रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने संविधान गौरव दिवस के उद्देश्यों को साझा करते हुए कांग्रेस पर संविधान, बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर और संवैधानिक संस्थाओं के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया.

साल 2015 से मनाया जा रहा है संविधान गौरव दिवस