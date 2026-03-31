रामनवमी हिंसा पर सियासतः बीजेपी की 5 सदस्यीय जांच समिति पहुंची खूंटी
रामनवमी के दौरान हुई हिंसा को लेकर प्रदेश बीजेपी मुखर है.
Published : March 31, 2026 at 5:36 PM IST
खूंटी/रांचीः रामनवमी के दौरान खूंटी के मुरहू थाना क्षेत्र में हुई हिंसा की घटना को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है. इस मामले की जांच के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद आदित्य साहू द्वारा गठित पांच सदस्यीय जांच समिति खूंटी पहुंची और घटनाक्रम की पड़ताल शुरू कर दी.
स्थानीय संगठनों से बातचीत
समिति में प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, बालमुकुंद सहाय, मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल, पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा और सीमा शर्मा शामिल हैं. प्रतिनिधिमंडल ने खूंटी पहुंचते ही स्थानीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर घटना से जुड़ी जानकारी एकत्र की.
डीजीपी से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल
जांच समिति के सदस्यों ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है. समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि वह राज्य के पुलिस महानिदेशक से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग करेगी.
बंद का व्यापक असर
बता दें कि रामनवमी के दौरान हुई हिंसा के बाद मुरहू थाना क्षेत्र में हालात अब भी सामान्य नहीं हो सके हैं. क्षेत्र की दुकानें पिछले चार दिनों से बंद हैं, जबकि खूंटी शहर और आसपास के इलाकों में लगातार तीन दिनों से बंद का असर देखने को मिल रहा है. इस बंदी के कारण जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
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