ETV Bharat / state

चान्हो की घटना पर सियासत तेज, बीजेपी ने सरकार पर साधा निशाना, जेएमएम ने किया पलटवार

चान्हो की घटना को लेकर भाजपा की जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. साथ ही झारखंड सरकार पर निशाना भी साधा है.

Chanho incident
भाजपा नेता नीलकंठ सिंह मुंडा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 28, 2026 at 5:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची : राजधानी रांची के चान्हो (कदमटोली) की घटना पर सियासत तेज हो गई है. पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा के नेतृत्व में बनी प्रदेश भाजपा की जांच टीम ने अपनी कलमबद्ध जांच रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को सौंप दी है. प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंपने के बाद कमेटी का नेतृत्व करने वाले भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा ने प्रदेश कार्यालय में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा.

नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि यह घटना 25 मई की है, आज घटना का चौथा दिन है, पुलिस प्रशासन की लापरवाही साफ दिख रही है कि पीड़ित परिवार के साथ किस प्रकार निर्ममता से मारपीट की गई है और अभी तक दोषियों की गिरफ्तार नहीं किया गया है. इस मामले में प्रशासन लीपापोती में लगी हुई है. इससे साफ प्रतीत होता है कि सरकार के संरक्षण में सब कुछ किया जा रहा है. लेकिन बीजेपी इसे अनदेखा नहीं कर सकती है. सरकार और प्रशासन दोषियों को अविलंब गिरफ्तार करे अगर वह ऐसा नहीं करती है तो भारतीय जनता पार्टी कानून के दायरे में रहकर आंदोलन करने को बाध्य होगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगी. भाजपा, पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है.

चान्हो की घटना पर सियासत तेज (Etv Bharat)

नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार, पीड़ित परिवार के आवास पर जाकर परिवार के सभी सदस्यों से भाजपा की टीम मुलाकात की है एवं घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया है. पीड़ित परिवार एवं स्थानीय ग्रामीणों से विस्तृत जानकारी ली गई एवं उनकी व्यथा को ध्यान पूर्वक सुनकर तमाम चीजों को कलमबद्ध किया गया है. चान्हो मामले में जिस प्रकार सिंचाई के लिए पानी सप्लाई के लिए लगे पाइप के फटने की एक छोटी सी घटना के विवाद को वर्ग विशेष द्वारा सांप्रदायिक रूप दिया गया, वह दुखद और निंदनीय है. इस घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है.

उन्होंने बताया कि पीड़ित साहू परिवार इस इलाके में अल्पसंख्यक हैं. यह परिवार एक दो घर ही है. विवाद के बाद एक विशेष वर्ग के लगभग 50-60 व्यक्तियों की भीड़ पीड़ित के आवास पर पहुंचकर मुख्य द्वार की कुंडी तोड़ते हुए जबरन घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जाती हैं और पूरे परिवार के साथ मारपीट की जाती है. 4 साल के बच्चे को उठाकर आंगन में फेंक दिया जाता है. तीन माह की गर्भवती महिला के पेट पर लात और घूंसों से मारा गया, उसके सिर को फोड़ दिया गया. यह अत्यंत गंभीर एवं अमानवीय है. महिला के पति का हाथ तोड़ दिया गया. घर के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की गई. हमलावरों द्वारा अत्यंत अशोभनीय, अपमानजनक एवं साम्प्रदायिक टिप्पणियां की गई.

नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि पीड़ित पक्ष के अनुसार, गांव में सीमित संख्या में हिंदू परिवारों का निवास होना भी घटना के कारणों में से एक प्रतीत होता है तथा भय एवं दबाव उत्पन्न कर गांव छोड़ने के लिए विवश करने के उद्देश्य से उक्त जानलेवा हमला किया गया. महिला के पति को हलाल करने तक की धमकी दी गई. आखिर इनका मनोबल इतना कैसे बढ़ा हुआ है? उन्होंने कहा कि दरअसल जब से झारखंड में अबुआ सरकार बनी है तब से सरकार में शामिल दल नहीं चाहते कि प्रदेश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे.

जेएमएम ने भाजपा के आरोप पर किया पलटवार

चान्हो की घटना पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर घटना को सांप्रदायिक रंग में रंगना चाहती है. आज देश के अन्य हिस्सों में क्या कुछ हो रहा है, वह उसे दिखाई नहीं पड़ती है. पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे कहते हैं कि भाजपा के नेता हिंदुओं के साथ ज्यादतती कर रहे हैं, वह उन्हें नहीं दिखाई पड़ता. आज उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, क्या हो रहा है वह नहीं दिखाई पड़ता है. देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, महंगाई चरम पर है, वह उन्हें नजर नहीं आता. उन्हें सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता नजर आती है.

यह भी पढ़ें:

रांची के चान्हो में दो पक्षों में मारपीट, बाबूलाल मरांडी ने पुलिस पर लगाए आरोप

जमीन विवाद में हत्या के बाद लोगों का फूटा गुस्सा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

रांची के मांडर टोल प्लाजा पर भारी बवाल, हमले में कई कर्मी घायल

TAGGED:

CHANHO INCIDENT IN RANCHI
JHARKHAND BJP
JMM ON CHANHO INCIDENT
चान्हो में मारपीट
CHANHO INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.