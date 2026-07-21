ETV Bharat / state

झारखंड में हेमंत सरकार पर हमलावर हुई BJP, बोली- गठबंधन सरकार में 'बेलगाम' हुए अधिकारी

रांची: राज्य सरकार के कामकाज और मंत्रियों के बयान पर भाजपा ने गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा है. बीजेपी कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन सरकार का झारखंड में अधिकारियों पर नियंत्रण लगभग समाप्त हो चुका है, जिसके चलते प्रशासनिक अनुशासन कमजोर हुआ है और जनता से जुड़े मामलों में जवाबदेही घटती जा रही है.

वरिष्ठ मंत्रियों के निर्देशों की अनदेखी: बीजेपी

उन्होंने कहा कि राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों के निर्देशों की अनदेखी होना, इस बात का साफ प्रमाण है कि सरकार खुद अपने प्रशासनिक तंत्र पर नियंत्रण बनाए रखने में विफल है. उन्होंने आगे कहा कि हाल के दिनों में प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी के साथ देवघर एलपी के व्यवहार ने पूरे राज्य में प्रशासनिक कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा (Etv Bharat)

स्वीकार्य नहीं जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा: बीजेपी

प्रदीप सिन्हा ने कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू द्वारा किए गए फोन का अधिकारियों द्वारा जवाब तक नहीं दिया जाना, उनके गैर-जिम्मेदार रवैये को दर्शाता है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकती है.

प्रशासनिक कार्यप्रणाली में राजनीतिक प्रतिशोध की झलक

बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह पहला मौका नहीं है, जब सत्ता के संरक्षण में प्रशासन का दुरुपयोग हुआ हो. भाजपा के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के खिलाफ देशद्रोह जैसा गंभीर मुकदमा दर्ज कराया गया था, जो राजनीतिक प्रतिशोध का क्लियर उदाहरण था, आज भी वही मानसिकता प्रशासनिक कार्यप्रणाली में दिखाई दे रही है.