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भाजपा का आरोप- राज्य सरकार ने दावोस में घोषित निवेश को दिल्ली में फिर से बेचने की कोशिश की

रांचीः नेशनल स्टेकहोल्डर्स कन्वेंशन में मिले निवेश के प्रस्ताव से जहां राज्य सरकार फिलगुड में है. वहीं इसको लेकर विपक्ष आलोचना करने में जुटा है.

भारतीय जनता पार्टी ने इसे पहले घोषित निवेश प्रस्तावों की री-पैकेजिंग बताया है. बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा हाल ही में ₹99,639 करोड़ के निवेश की जो बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गई हैं. उनमें अधिकांश निवेश नए नहीं हैं, बल्कि दावोस एवं यूके यात्रा के बाद लगभग छह महीने पहले घोषित निवेश प्रस्तावों की री-पैकेजिंग है. सरकार पुरानी घोषणाओं पर नया रैपर चढ़ाकर जनता की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास कर रही है.

राज्य सरकार स्वयं फरवरी 2026 में दावोस एवं यूके यात्रा के बाद ₹1.27 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों की घोषणा कर चुकी थी. उस समय जिन कंपनियों के साथ समझौते और निवेश प्रस्तावों का प्रचार किया गया था, उन्हीं में से अधिकांश को अब दिल्ली में फिर से नए निवेश के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है.

जनता को इन्हें दोबारा नया बताकर क्यों भ्रमित किया जा रहा- भाजपा

प्रदेश भाजपा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली में सरकार ने हाल में जिन प्रमुख निवेश प्रस्तावों की घोषणा की थी, उनमें जिंदल स्टील लिमिटेड (₹ 40,000 करोड़), जिंदल न्यूक्लियर पावर (₹ 30,000 करोड़), रुंगटा संस (₹ 10,000 करोड़), रुंगटा माइंस (₹ 3,000 करोड़), टाटा स्टील हिसारना (₹ 7,000 करोड़), अमलगम स्टील एंड पावर (₹ 4,980 करोड़), टाटा स्टील टिन प्लेट विस्तार (₹ 2,600 करोड़), अंबुजा सीमेंट (₹ 1,000 करोड़) तथा जिंदल रिन्यूएबल्स (₹ 650 करोड़) शामिल थे.

यही नाम और लगभग यही निवेश राशि अब फिर से ₹ 99,639 करोड़ के पैकेज में भी दिखाई जा रही है. यदि ये वास्तव में नए एमओयू हैं तो सरकार स्पष्ट करें कि पहले वाले एमओयू का क्या हुआ? यदि ये पुराने निवेश प्रस्ताव ही हैं, तो जनता को इन्हें दोबारा नया बताकर क्यों भ्रमित किया जा रहा है? सरकार बताए कि पिछले छह महीनों में इन परियोजनाओं पर कितना वास्तविक निवेश हुआ, कितनी भूमि आवंटित हुई, कितने उद्योगों का निर्माण शुरू हुआ और कितने स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला.