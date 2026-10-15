भाजपा ने राहुल गांधी और नेहा बोरा पर साधा निशाना, कहा- देश में अराजकता फैलाने का चलाया जा रहा एजेंडा
दिल्ली प्रोटेस्ट पर झारखंड भाजपा के प्रवक्ता संदीप वर्मा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा.
Published : October 15, 2026 at 11:21 PM IST
रांचीः कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हाल के दिनों में आंदोलन तेज किए जाने पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस पर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस की आड़ में अराजकता का एजेंडा चला रही है.
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से पॉलिटिकल रेजिस्टेंस (राजनैतिक प्रतिरोध) शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं. जिसका असली मकसद लोकतांत्रिक विरोध नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को तहस-नहस करना है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए वे और उनका इकोसिस्टम रिजीम चेंज के लिए भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने की साजिश रच रहा है.
लोकतंत्र में कांग्रेस की आस्था नहींः संदीप वर्मा
भाजपा प्रवक्ता संदीप वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी स्वयं यह कह चुके हैं कि उनकी लड़ाई भाजपा या आरएसएस की विचारधारा से नहीं, बल्कि सीधे तौर पर भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ है. लोकतंत्र बचाने का ढोंग करने वाले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, नेहा बोरा जैसे लोगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बांग्लादेशी आंदोलन को 'रास्ता दिखाने वाला बताते हैं.
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता कभी संसद का घेराव करते हैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट मार्च करते हैं इससे साफ होता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस में लोकतंत्र के प्रति बिल्कुल आस्था नहीं है. वे जिस पोलिटिकल रेस्टिटेंस की बात करते हैं वो वास्तव में देश में अराजकता लाने वाला काम है.
कांग्रेस पर लगाया नेहा बोरा का इस्तेमाल करने का आरोप
प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीप वर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट मार्च में नेहा बोरा का इस्तेमाल किया, जो देश में बांग्लादेश की तर्ज पर आंदोलन करना चाहती हैं. इनकी मानसिकता का पता इसी बात से चलता है कि बांग्लादेश में जिस तरह से आंदोलन हुआ और अराजकता की स्थिति पैदा हुई और इसमें जेन जी का सहारा लेकर जिस तरह से सत्ता की प्राप्ति की गई उसी तर्ज पर अराजकता यहां राहुल गांधी पैदा करना चाहते हैं और इसके लिए नेहा बोरा का चेहरा फ्रंट पर लाते हैं.
उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर को दिल्ली में नेहा बोरा ने जो लाल रंग की टी-शर्ट पहनी थी, जिस पर स्ट्रॉ हैट पाइरेट्स' का जॉली रोजर जो पुआल की टोपी पहने मुस्कुराती खोपड़ी बना था यह वही खोपड़ी और टोपी का प्रतीक है जिसे इंडोनेशिया, नेपाल (जहां सरकार गिर गई), फिलीपींस और फ्रांस जैसे कई देशों में जेन जी प्रदर्शनकारियों ने सत्ता-विरोधी प्रतिरोध के लिए इस्तेमाल किया था. एक ही प्रतीक का अलग-अलग देशों में इस्तेमाल और सोशल मीडिया के जरिए इसका फैलाव, एक साझा सांस्कृतिक और वैचारिक पैटर्न को दर्शाता है, जो व्यवस्था और सत्ता के खिलाफ विद्रोह का संकेत देता है.
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