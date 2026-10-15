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भाजपा ने राहुल गांधी और नेहा बोरा पर साधा निशाना, कहा- देश में अराजकता फैलाने का चलाया जा रहा एजेंडा

प्रदेश भाजपा प्रवक्ता संदीप वर्मा. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हाल के दिनों में आंदोलन तेज किए जाने पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस पर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप वर्मा ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस की आड़ में अराजकता का एजेंडा चला रही है.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से पॉलिटिकल रेजिस्टेंस (राजनैतिक प्रतिरोध) शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं. जिसका असली मकसद लोकतांत्रिक विरोध नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को तहस-नहस करना है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए वे और उनका इकोसिस्टम रिजीम चेंज के लिए भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने की साजिश रच रहा है.