धनबाद और गढ़वा में NEET पेपर लीक पर सियासी संग्राम, बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन
धनबाद और गढ़वा में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया.
Published : July 24, 2026 at 8:18 PM IST
धनबाद/गढ़वा: जिले में NEET परीक्षा में कथित पेपर लीक के मुद्दे को लेकर देशभर में राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है. इसी कड़ी में धनबाद में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए रणधीर वर्मा चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया.
बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर छात्रों को गुमराह करने और परीक्षा जैसे गंभीर विषय पर राजनीति करने का आरोप लगाया. विरोध स्वरूप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया तथा उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई.
पेपर लीक मामले को राजनीतिक हथियार बना रही है कांग्रेस: भाजपा
प्रदर्शन में झरिया विधायक रागिनी सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा, बीजेपी के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. नेताओं ने कहा कि पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर छात्रों के भविष्य की चिंता करने के बजाय कांग्रेस इसे राजनीतिक हथियार बना रही है. उनका कहना था कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही है, वहां भी कई बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं लेकिन उन मामलों पर कांग्रेस ने कभी गंभीरता नहीं दिखाई.
राहुल गांधी पर भड़की बीजेपी
विधायक राज सिन्हा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार देश के 'संवैधानिक मूल्यों' का अनादर कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी 'युवाओं को भड़काकर' देश में 'अस्थिरता' का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उनका आचरण संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है.
विदेश प्रवास पर रहे राहुल गांधी: MLA राज सिन्हा
राज सिन्हा ने आगे कहा कि राहुल गांधी हाल ही में लगभग 15 दिनों तक विदेश प्रवास पर रहे और इस दौरान इस्लामिक देशों के नेताओं से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि इन मुलाकातों का उद्देश्य क्या था? इसका जवाब राहुल गांधी को देश की जनता के सामने देना चाहिए.
परीक्षा में गड़बड़ी पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए: रागिनी सिंह
झरिया विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े विषय पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि यदि किसी भी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन इस मुद्दे की आड़ में युवाओं को उकसाना और भ्रम फैलाना उचित नहीं है.
बीजेपी नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है. पार्टी का कहना है कि पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए लेकिन इस मुद्दे पर देश में भ्रम और अराजकता फैलाने की राजनीति स्वीकार नहीं की जाएगी.
गढ़वा में 'कांग्रेस' के खिलाफ नारेबाजी
गढ़वा जिले में बीजेपी नेताओं ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका है. एक दिन पहले कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया था. जिसके पलटवार में बीजेपी नेताओं ने पुतला फूंककर कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है.
कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी पर पलटवार
दरसअल, नीट पेपर लीक मामले में एक ओर पूरा विपक्ष, केंद्र की एनडीए सरकार को इस मामले में घेरकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग कर रहा है जबकि दूसरी तरफ झारखंड में भी बीजेपी ने युवाओं के साथ हुए अन्याय के विरोध में शहर के रंका मोड़ पर राहुल गांधी का पुतला दहन किया.
'राहुल गांधी' के खिलाफ विरोध प्रदर्शन
इस दौरान सैंकड़ों की संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि गुरूवार को जिस तरह प्रधानमंत्री आवास को घेरकर राहुल गांधी ने 'लोकतान्त्रिक व्यवस्था' को तार तार किया है, उसी के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके तहत शुक्रवार को गढ़वा में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया.
गौरतलब है कि गुरूवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन इसलिए किया गया था कि, प्रधानमंत्री आवास के समक्ष राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया था, जिसको लेकर जिला मुख्यालय के समक्ष धरना दिया गया था लेकिन शुक्रवार को बीजेपी द्वारा उसी मुद्दे पर राहुल गांधी का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया.
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