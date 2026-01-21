ETV Bharat / state

नवनिर्वाचित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू 23 जनवरी को करेंगे पदभार ग्रहण, 24-25 जनवरी को पांच जिलों का करेंगे दौरा

झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू 23 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगे. इसके बाद अगले दो दिन पांच जिलों का दौरा करेंगे.

BJP state president Aditya Sahu
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू. (फोटो-ईटीवी भारत)
ETV Bharat Jharkhand Team

January 21, 2026

रांचीः भाजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के विधिवत पदभार ग्रहण के बाद अब झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू भी आगामी 23 जनवरी बसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त में पदभार ग्रहण करेंगे. 23 जनवरी को प्रदेश कार्यालय में पार्टी की ओर से पूजा एवं हवन कार्यक्रम आयोजित है. तत्पश्चात आदित्य साहू निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से कार्यालय कक्ष में पदभार ग्रहण करेंगे. इस अवसर पर प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे.

24 जनवरी से जिलों के प्रवास पर जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष

पदभार ग्रहण करने के पश्चात 24 जनवरी से प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जिलों के प्रवास पर जाएंगे. प्रदेश उपाध्यक्ष और संताल परगना प्रमंडल प्रभारी बालमुकुंद सहाय ने बताया कि 24 और 25 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू प्रदेश के 5 जिलों में भ्रमण पर रहेंगे, जहां उनका स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित है.

उन्होंने बताया कि 24 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष रामगढ़, हजारीबाग होते हुए डुमरी पहुंचेंगे.12.30 बजे अपराह्न गिरडीह जिला समिति के द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में वे शिरकत करेंगे. तत्पश्चात 3.30 बजे नरेंद्र भवन जसीडीह में देवघर जिला के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष जिला कार्यालय देवघर में रात्रि विश्राम करेंगे.

बाल मुकुंद सहाय ने बताया कि 25 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू प्रातः 8 बजे देवघर के बैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे. बाबाधाम देवघर से दुमका जाने के क्रम में कार्यकर्ताओं द्वारा तालझारी, नंदी चौक बासुकीनाथ, जामा चौक, टावर चौक दुमका के बाद 11.30 बजे पूर्वाह्न सिदो कान्हो इनडोर स्टेडियम दुमका में स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम में वे शिरकत करेंगे. उन्होंने कहा कि 25 जनवरी को ही 2 बजे फतेहपुर, जामताड़ा और शाम 5 बजे धनबाद टाउन हॉल में स्वागत एवं सम्मान समारोह में आदित्य साहू शिरकत करेंगे.

संपादक की पसंद

