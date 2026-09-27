ETV Bharat / state

झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने राहुल गांधी को लेकर कह दी ऐसी बात, बोले- देश के सम्मान को नुकसान पहुंचा रहे हैं कांग्रेस नेता

झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची:झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने संवाददाता सम्मेलन कर इंडिया ब्लॉक, कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा है. प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस के स्वभाव में लूट, झूठ और फरेब शामिल है. उन्होंने चुनाव आयोग पर कांग्रेस के आरोप को मनगढ़ंत और निराधार बताते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश-विदेश में भारत की छवि खराब कर रहे हैं.