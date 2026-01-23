ETV Bharat / state

आदित्य साहू ने ग्रहण किया भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पदभार, कहा-संगठन के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा

वसंत पंचमी के पावन अवसर पर आदित्य साहू ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया.

BJP state president Aditya Sahu
प्रदेश भाजपा कार्यालय में पदभार ग्रहण करने से पूर्व पूजा करते आदित्य साहू व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 23, 2026 at 3:11 PM IST

रांचीः प्रदेश भाजपा की कमान नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने आज शुक्रवार को संभाल ली है. सरस्वती पूजा के अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में आदित्य साहू ने प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया. निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को पूजन-हवन के बाद पदभार ग्रहण कराया.

पदभार ग्रहण करने से पहले प्रदेश भाजपा कार्यालय में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हुआ. जिसमें नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह आदि नेताओं ने हवन कर मंगलकामना की. इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्यालय गणेश वंदना गूंज उठा.

झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और सांसद दीपक प्रकाश का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

आदित्य साहू ने पार्टी नेतृत्व के प्रति जताया आभार

इस मौके पर झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताते हुए कहा कि एक साधारण कार्यकर्ता को जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है उससे मैं अभिभूत हूं. उन्होंने कहा कि पूर्व में भी उन्हें पार्टी की ओर से जो जिम्मेदारी दी गई थी उसे वह पूरा करने की कोशिश करते रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी ईमानदारी से निभाऊंगा और संगठन के विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा.

उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि जिस उम्मीद के साथ अटल बिहारी वाजपेयी ने इस राज्य को बनाया था आज उसे धूल धूसरित करने का काम आज सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं. आज राज्य में जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर इसका विरोध करने का काम करेंगे.

BJP state president Aditya Sahu
झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करते आदित्य साहू. (फोटो-ईटीवी भारत)

जल्द गठित होगी प्रदेश भाजपा की नई टीम

आदित्य साहू के नेतृत्व में झारखंड प्रदेश भाजपा की नई टीम जल्द गठित होने की संभावना है. नए प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के मौके पर जिस तरह से कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ प्रदेश कार्यालय में दिखी उससे साफ लग रहा था कि पार्टी के अंदर नया उत्साह पुनर्जीवित हुआ है.

आदित्य साहू अनुभवी संगठनकर्ताः बाबूलाल

इस मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, रविंद्र कुमार राय, दीपक प्रकाश आदि नेताओं ने लड्डू खिलाकर नए प्रदेश अध्यक्ष को बधाई दी. बाबूलाल मरांडी ने आदित्य साहू को अनुभवी संगठनकर्ता बताते हुए कहा कि इनके नेतृत्व में पार्टी और मजबूती के साथ उभरेगी. नई टीम में किसे स्थान मिलेगा इस संबंध में पूछे जाने पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह नए प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे.

BJP state president Aditya Sahu
झारखंड भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू को बुके भेंट कर स्वागत करते नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी. (फोटो-ईटीवी भारत)

सांसद दीपक प्रकाश ने जताई खुशी

इधर, दीपक प्रकाश ने आदित्य साहू को बधाई देते हुए कहा कि हम सभी को खुशी इस बात की है कि एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को प्रदेश का नेतृत्व मिला है. इनके नेतृत्व में पार्टी का संगठनात्मक विस्तार होगा. नई टीम के बारे में दीपक प्रकाश ने उम्मीद जताते हुए कहा कि अच्छी टीम बनेगी, बेहतर टीम बनेगी और जो भी पदाधिकारी बनेंगे वो भाजपा के कार्यकर्ता ही बनेंगे.

