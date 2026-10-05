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झारखंड में बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल पहुंचे रांची, संगठनात्मक मजबूती को लेकर करेंगे बैठक

रांची पहुंचे झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल ( ETV BHARAT )

रांची: झारखंड में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी सह राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र सिंह पटेल दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को रांची पहुंचे. प्रदेश प्रभारी बनने के बाद गजेंद्र सिंह पटेल का यह पहला दौरा है. इस दौरान रांची एयरपोर्ट पर नए प्रदेश प्रभारी का पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया. एयरपोर्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे.