झारखंड में बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल पहुंचे रांची, संगठनात्मक मजबूती को लेकर करेंगे बैठक
बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी गजेंद्र सिंह पटेल रांची पहुंचे. जहां से वे उलिहातू के लिए रवाना हो गए. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 5, 2026 at 10:16 AM IST
रांची: झारखंड में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी सह राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र सिंह पटेल दो दिवसीय दौरे पर सोमवार को रांची पहुंचे. प्रदेश प्रभारी बनने के बाद गजेंद्र सिंह पटेल का यह पहला दौरा है. इस दौरान रांची एयरपोर्ट पर नए प्रदेश प्रभारी का पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया. एयरपोर्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद सहित बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे.
एयरपोर्ट पर स्वागत के बाद गजेंद्र सिंह पटेल खूंटी के उलिहातू रवाना हो गए. जहां वे भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. उनके साथ प्रदेश सह प्रभारी सौरव सिंह एवं निवेदिता सिंह भी मौजूद हैं. भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद वे खूंटी भाजपा कार्यालय जाएंगे.
इसके बाद प्रदेश प्रभारी दोपहर 12:00 बजे खूंटी में पार्टी कार्यकर्ता के घर पर भोजन करेंगे. फिर वे दोपहर 1:45 बजे रांची में बीजेपी राज्य कार्यालय पहुंचेंगे और स्वागत समारोह में शामिल होंगे. इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक, वे राज्य के पदाधिकारियों और 'सेवा संकल्प अभियान' की राज्य टीम की संयुक्त बैठक में शामिल होंगे.
गजेंद्र सिंह पटेल को मिली है बड़ी जिम्मेदारी
झारखंड भाजपा के नए प्रभारी के रूप में नियुक्त गजेंद्र सिंह पटेल मध्य प्रदेश के खरगोन से भाजपा सांसद हैं. पटेल ने छात्र जीवन से ही संगठनात्मक राजनीति में सक्रियता शुरू की. वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, वनवासी कल्याण परिषद और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा में काम कर चुके हैं. ऐसे में लक्ष्मीकांत वाजपेयी के स्थान पर उन्हें झारखंड प्रदेश प्रभारी बनाकर पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है.
2029 के चुनाव में झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी ने संगठनात्मक रूप से बड़ा फेरबदल पिछले दिनों किया है, जिसके तहत क्षेत्रीय संगठन प्रभारी से लेकर संगठन महामंत्री तक को बदलकर नया चेहरा लाया गया है. क्षेत्रीय संगठन प्रभारी सौदान सिंह और संगठन महामंत्री पवन कुमार साय को बनाया गया है.
जबकि राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री सौदान सिंह को झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल का क्षेत्रीय संगठन प्रभारी बनाया गया है. इन राज्यों में उन्हें संगठन की अहम जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, छत्तीसगढ़ के प्रदेश संगठन महामंत्री रहे पवन कुमार साय को झारखंड के प्रदेश संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है. जबकि झारखंड के प्रदेश संगठन महामंत्री रहे कर्मवीर सिंह को पवन कुमार साय की जगह छत्तीसगढ़ प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
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