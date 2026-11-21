गिरिडीह में बीजेपी की बड़ी बैठक, चुनाव आयोग से SP-DC-CO को हटाने की मांग
गिरिडीह में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई.
Published : November 21, 2026 at 11:17 PM IST
गिरिडीह: गिरिडीह विधानसभा उपचुनाव से पहले भाजपा ने महत्वपूर्ण बैठक की है. गिरिडीह में आयोजित प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में संगठन की रणनीति से लेकर सरकार पर हमले तक, हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा हुई।ल. बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी समेत 32 प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए.
इस बैठक में सबसे ज्यादा फोकस गिरिडीह उपचुनाव पर रहा. संगठनात्मक मजबूती, बूथ स्तर की तैयारी और आगामी कार्यक्रमों को लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई. साथ ही 26 नवंबर को संविधान गौरव दिवस को लेकर भी रणनीति बनाई गई. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में अमर बाउरी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि झारखंड में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है. गिरिडीह में भी आए दिन हत्या, लूट और जमीन कब्जे की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है.
अमर बाउरी ने आरोप लगाया कि राज्य में अधिकारी अब अधिकारी नहीं, बल्कि सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं. भाजपा के नेता जब भी भ्रष्टाचार उजागर करते हैं, तो उनके पीछे ही प्रशासन लगा दिया जाता है. उन्हें डराया जाता है, परेशान किया जाता है और जेल भेजने तक की कार्रवाई की जाती है.
चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत
अमर बाउरी ने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग से मांग करेगी कि गिरिडीह उपचुनाव के दौरान एसपी, डीसी, सीओ समेत चुनाव से जुड़े सभी अधिकारियों को हटाया जाए. उन्होंने कहा कि जब तक निष्पक्ष अधिकारी नहीं होंगे, तब तक निष्पक्ष चुनाव की कल्पना नहीं की जा सकती.
छात्रवृत्ति, पेंशन और 27 हजार करोड़ का मुद्दा
अमर बाउरी ने छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने, महिलाओं की पेंशन रुकने और करीब 27 हजार करोड़ रुपये की कथित ट्रेजरी निकासी को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि सरकार जनता के पैसे का हिसाब देने के बजाय सिर्फ राजनीति कर रही है.
उपचुनाव पर बोले- 28 दावेदार, संगठन मजबूत
गिरिडीह उपचुनाव को लेकर अमर बाउरी ने कहा कि युवा नेता के निधन से उपचुनाव हो रहा है, यह दुखद है लेकिन भाजपा लोकतंत्र की इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी. पार्टी के पास 28 संभावित उम्मीदवार हैं, यह संगठन की ताकत को दिखाता है.
उन्होंने गिरिडीह नगर निगम में भ्रष्टाचार, जमीन लूट और बढ़ते अपराध को लेकर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया. कहा कि जनता सब देख रही है और उपचुनाव में इसका जवाब देगी.
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