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गिरिडीह में बीजेपी की बड़ी बैठक, चुनाव आयोग से SP-DC-CO को हटाने की मांग

गिरिडीह में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ( ETV Bharat )

गिरिडीह: गिरिडीह विधानसभा उपचुनाव से पहले भाजपा ने महत्वपूर्ण बैठक की है. गिरिडीह में आयोजित प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में संगठन की रणनीति से लेकर सरकार पर हमले तक, हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा हुई।ल. बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी समेत 32 प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए.

इस बैठक में सबसे ज्यादा फोकस गिरिडीह उपचुनाव पर रहा. संगठनात्मक मजबूती, बूथ स्तर की तैयारी और आगामी कार्यक्रमों को लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई. साथ ही 26 नवंबर को संविधान गौरव दिवस को लेकर भी रणनीति बनाई गई. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में अमर बाउरी ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि झारखंड में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है. गिरिडीह में भी आए दिन हत्या, लूट और जमीन कब्जे की घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है.