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कांग्रेस के ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ महारैली के जवाब में भाजपा का 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' अभियान, झारखंड का शेड्यूल जारी

रांचीः कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की ओर से ‘वोट बचाओ-देश बचाओ ’ महारैली के जरिए चुनाव आयोग और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को उठाए जाने के जवाब में अब भाजपा ने झारखंड में अपने अभियान की तैयारी तेज कर दी है. कांग्रेस की मुहिम के जवाब में भाजपा प्रदेश में ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ अभियान चलाएगी. इसके तहत 2 नवंबर से राज्य के अलग-अलग जिलों में पदयात्रा निकाली जाएगी. भाजपा ने पहले चरण के कार्यक्रमों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है. इस चरण में छह जिलों को शामिल किया गया है. अभियान की शुरुआत 2 नवंबर को राजधानी रांची से होगी, जबकि 5 नवंबर को जमशेदपुर और दुमका में पदयात्रा के साथ पहले चरण के कार्यक्रम संपन्न होंगे.

भाजपा के प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के निर्देश पर इस अभियान को व्यापक स्तर पर आयोजित करने की तैयारी की गई है. पहले चरण में दीपावली से पूर्व छह जिलों में कार्यक्रम होंगे. इसके बाद छठ महापर्व समाप्त होने पर राज्य के शेष जिलों में भी पदयात्रा निकाली जाएगी. पार्टी का दावा है कि प्रत्येक जिले में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आम लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. अभियान को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए जिलावार प्रभारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है.

छह जिलों में पदयात्रा का कार्यक्रम

भाजपा की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक, 2 नवंबर को रांची में पदयात्रा आयोजित की जाएगी. इसकी जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह को सौंपी गई है. वहीं 3 नवंबर को गिरिडीह और हजारीबाग में कार्यक्रम होंगे. गिरिडीह में प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी और हजारीबाग में पूर्व विधायक बिरंची नारायण प्रभारी बनाए गए हैं. 4 नवंबर को पलामू में पदयात्रा निकाली जाएगी. इसके लिए प्रदेश उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा को जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, 5 नवंबर को जमशेदपुर और दुमका में कार्यक्रम आयोजित होंगे. जमशेदपुर में विधायक राज सिन्हा और दुमका में प्रदेश महामंत्री गणेश मिश्रा अभियान की कमान संभालेंगे.

चुनाव आयोग पर सवाल उठाने पर कांग्रेस पर निशाना

मनोज सिंह ने कहा कि चुनाव में हार के बाद कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है. भाजपा इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी और कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति को उजागर करेगी. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान की बात करती है, लेकिन चुनावी नतीजे उसके पक्ष में नहीं आने पर संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने लगती है.

उन्होंने कहा कि भाजपा इस अभियान के माध्यम से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के प्रति भी लोगों को जागरूक करेगी. पार्टी का कहना है कि मतदाता सूची में मृत, स्थानांतरित, दोहरे और अपात्र मतदाताओं के नामों की जांच कर सूची को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी है.